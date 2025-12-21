Begeleiding van families bij afscheid en huwelijk

Op woensdag 3 december 2025 was Wendy Tuns te gast in het radioprogramma Op de Hoagte bij Omroep Archipel. In de uitzending sprak zij over haar werk als uitvaartspreekster en als BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand). Wendy Tuns (51) begeleidt families bij het verwoorden van persoonlijke verhalen, zowel bij uitvaarten als bij huwelijken.

Voordat Wendy Tuns in de uitvaartwereld ging werken, was zij actief op een marketing- en communicatieafdeling van een bank. Ze vertelt dat zij daar creatieve werkzaamheden deed, maar dat lange reistijden en organisatorische veranderingen binnen het bedrijf haar aan het denken zetten over een andere loopbaan. “Toen dacht ik, wat kan ik dan goed? Schrijven vind ik leuk, en ik kan goed luisteren. Zo kwam ik via via in contact met de uitvaartwereld,” vertelt Wendy. Haar eerste uitvaarten voerde zij twaalf-en-een-half jaar geleden uit. Inmiddels heeft zij bij honderden uitvaarten families begeleid.

Persoonlijke verhalen

Wendy omschrijft haar werk als het geven van woorden aan (onuitgesproken) liefde. “Ik ga eerst met de familie zitten en luister. Ik probeer een film in mijn hoofd te maken van hun wensen en de overledene. Daarna schrijf ik het verhaal en stuur het ter goedkeuring.” Volgens haar is het belangrijk dat de inhoud zorgvuldig wordt afgestemd: “Het is belangrijk dat niets verkeerd overkomt. Iedereen krijgt het te lezen voordat het wordt uitgesproken.”

Haar werkgebied loopt van Rotterdam tot Middelburg en een deel van West-Brabant. Zij werkt op uiteenlopende locaties, variërend van flats tot vrijstaande woningen. Volgens Wendy helpen uitvaarten nabestaanden om gebeurtenissen en herinneringen in perspectief te plaatsen. “Soms zeggen mensen, dankzij jouw verhaal begrijp ik mijn partner of familielid beter.”

Boek

Naast haar werkzaamheden als uitvaartspreekster heeft Wendy haar ervaringen vastgelegd in het boek Doodgewone verhalen. In het boek zijn verhalen opgenomen die zij met toestemming van de betrokken families deelt. Het boek beschrijft verschillende aspecten van het werk, waaronder ook momenten van luchtigheid. Van elk verkocht exemplaar doneert Wendy een deel van de opbrengst aan Stichting Ambulance Wens.

BABS

Sinds 2015 is Wendy daarnaast werkzaam als BABS. In die rol voltrekt zij huwelijken op uiteenlopende locaties. “Het is een leuke tegenhanger van al dat verdriet. Ik mag af en toe ook mooie, vrolijke verhalen creëren,” zegt ze. Soms vinden huwelijksvoltrekkingen plaats op locaties waar eerder een uitvaart was. “De bruiloften met de rauwe randjes zijn voor mij het meest uitdagend, daar kan ik echt mijn ei in kwijt,” aldus Wendy.

Wendy geeft aan dat zij haar werkzaamheden altijd probeert te combineren met haar privéleven. Haar kinderen zijn inmiddels volwassen, maar in het verleden hield zij bij haar planning rekening met haar gezin. “Het laat me niet nachten wakker liggen, maar het heeft me zeker gevormd,” zegt zij over haar werk.

