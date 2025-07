Beiaardier Hans van Heemst opent carillonreeks in Goedereede

De zomerconcertserie op het carillon van Goedereede is op zaterdag 19 juli 2025 begonnen. Stadsbeiaardier Hans van Heemst trapte de serie af met het eerste concert.

Van Heemst, die sinds 2021 beiaardier van Goedereede is, heeft in 2024 de taak volledig overgenomen van Jan Bezuijen. Naast zijn werk als beiaardier is Van Heemst organist in de hervormde gemeenten van Oude-Tonge, Dirksland en Stellendam, en geeft hij les aan CSG Prins Maurits.

Het concert bood een gevarieerd programma met originele beiaardmuziek, waaronder Het Sprookje van Jef Rottiers en werken van Courter en De Groot. Daarnaast waren er bewerkingen van klassieke muziek van Bach, Haydn en Mozart, evenals bekende Disney-melodieën.

Bezoekers konden tegen een kleine bijdrage de toren beklimmen, de beiaard in actie zien, de klokken van dichtbij bekijken en genieten van het uitzicht. Voor wie de toren niet wilde beklimmen, was er de mogelijkheid om in de luistertuin tussen de toren en de kerk van het concert te genieten.

Door Internetredactie Omroep Archipel