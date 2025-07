Luisteren naar wat leeft: CDA bezoekt Ouddorp op Molendag

Zaterdag 12 juli 2025 bracht CDA Goeree-Overflakkee in het kader van hun dorpentour een werkbezoek aan Ouddorp. Tijdens deze Molendag stonden beide molens van het dorp centraal, maar ook gesprekken met ondernemers, inwoners en betrokken organisaties gaven een breed beeld van wat er leeft in de gemeenschap.

De molens van Ouddorp

De dag begon bij molen De Hoop. Even verderop gaf de rondleiding bij molen De Zwaan een inkijk in de geschiedenis en werking van een windmolen. Deze toeristische trekpleister wordt met veel passie in ere gehouden door een stichting. Beide molens zijn voorbeelden van lokale trots en cultureel erfgoed.

Gesprek met lokale ondernemers

Op het nieuwe terras van de lokale slager vond een inhoudelijk gesprek plaats met vertegenwoordigers van ondernemersvereniging VEERO en BIZ Ouddorp Centrum. Thema’s zoals de balans tussen toerisme en leefbaarheid, een redelijke verhoging van de toeristenbelasting en het belang van gratis parkeren bij winkelcentra kwamen aan bod. Ook grotere ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta werden besproken. Benadrukt werd hoe belangrijk het is dat de overheid de basis op orde heeft, gebiedskennis bezit en actief samenwerkt met lokale ondernemers.

CDA: niet alles naar Middelharnis

Bij de keuzes die nodig zijn voor een gezonde gemeentebegroting, staat voor het CDA het belang van inwoners uit alle kernen van het eiland voorop. Zo kan de partij instemmen met het bijstellen van de toeristenbelasting, maar is het CDA kritisch op bezuinigingen op maatschappelijke initiatieven en voorzieningen.

Raadslid Dirk Pijl diende samen met SGP en D66 een motie in om de voorgestelde sluiting van de milieustraat in Goedereede terug te draaien. Fractievoorzitter Daniël Huising diende samen met de SGP een motie in om bezuinigingen op lokale evenementen en maatschappelijke initiatieven te voorkomen. Beide moties haalden een meerderheid in de raad. Ook een motie om niet te bezuinigen op ondersteuning voor kinderen in armoede werd aangenomen.

Daarnaast pleit het CDA nadrukkelijk voor het openhouden van zwembad ’t Zuiderdiep in Stellendam. Dit zwembad is een geliefde voorziening aan de westkant van het eiland, voor zowel inwoners als toeristen.

Ondernemers tonen veerkracht

Tijdens de dorpentour bezocht de CDA-delegatie ook een Kickboxing Gym. De dag werd afgesloten bij een beachclub op het strand aan de Brouwersdam. Na de verwoestende brand van vorig jaar staat hier inmiddels weer een horecagelegenheid op het strand, dankzij het hele team en de grote steun van de omgeving. Eigenaar Henk sprak zijn waardering uit voor de samenwerking met de gemeente, waaronder ook de aanleg van het nieuwe pad naar het strand.

Door Internetredactie Omroep Archipel