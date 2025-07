Paling en rivierdonderpad als graadmeters voor visstand

Eerder maakte waterschap Hollandse Delta al bekend dat deze zomer opnieuw de visstand op Goeree-Overflakkee onderzocht zou worden. Inmiddels is het onderzoek van start gegaan. Met deze meting wil het waterschap achterhalen hoe het gesteld is met de ecologische waterkwaliteit op en rond het eiland. De visstand is een belangrijke graadmeter. Dirk Timmers van het waterschap vertelt wat de visstanden ons kunnen vertellen en wat het onderzoek moet opleveren.

Richtlijnen

"Het onderzoek maakt deel uit van de Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die de ecologische toestand van waterlichamen in kaart brengt," zegt Timmers. "In Nederland is deze richtlijn vertaald in zogenoemde maatlatten. Die maatlatten geven per type water aan welke vissoorten en verhoudingen horen bij een goede waterkwaliteit." Deze maatlatten zijn online beschikbaar op de website van de STOWA, kennisinstituut voor de waterschappen (www.stowa.nl).

Brasem versus bittervoorn

"Er wordt onder meer gekeken naar hoeveel vis er per hectare voorkomt, zowel in aantallen als in gewicht," legt Dirk Timmers van waterschap Hollandse Delta uit. "Vissoorten zijn onderverdeeld in groepen zoals bodemwoelende vis en plantminnende vis. In brakke wateren kijken we ook naar migrerende soorten die tussen zoet en zout water trekken." Vooral het aandeel bodemwoelende vis, zoals brasem en karper, is een belangrijke graadmeter. Te veel van deze soorten wijst op matige tot slechte waterkwaliteit, omdat ze de bodem verstoren en het water vertroebelen. Plantminnende vis, zoals bittervoorn en zeelt, duidt juist op gezond en helder water.

Bodemwoelers, migratie en exoten

Bij het vorige onderzoek (beschikbaar op www.waterkwaliteitsportaal.nl) bleek op veel plekken dat de visstand nog niet aan de normen voldeed. Oorzaken waren onder meer een overschot aan bodemwoelende vissen en een tekort aan plantminnende soorten. In brakke wateren ontbraken bovendien migrerende vissen, mede doordat er nog maar een beperkt aantal vispassages was gerealiseerd.

Tot slot leek het aantal exotische vissoorten te groeien. Grondels uit Oost-Europa, zoals de zwartbekgrondel, hebben via de grote rivieren het gebied bereikt en verdringen mogelijk inheemse soorten zoals de rivierdonderpad.

Maatregelen bieden hoop

De waterschappen hebben de afgelopen jaren verschillende stappen gezet om de waterkwaliteit en visstand te verbeteren. Er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd, er zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd om overtollige voedingsstoffen en toxische stoffen te verwijderen en er is gestart met een gefaseerde aanpak van het maaibeheer van waterplanten en slootkanten. Daarnaast staat er een vismigratieroute via het Zuiderdiep gepland, zodat migrerende soorten zoals de driedoornige stekelbaars en paling makkelijker de polders kunnen bereiken.

Ook Rijkswaterstaat draagt bij. Sinds de Haringvlietsluizen op een kier staan, kunnen miljoenen vissen van minstens 23 verschillende soorten vanuit zee het binnenwater binnenzwemmen.

Dirk Timmers van het waterschap: "We zijn benieuwd of al deze inspanningen nu terug te zien zijn in de visstand."

