Motie van treurnis over proces harmonisatie voetbalaccommodaties

ChristenUnie, VVD, VKGO en TOG hebben tijdens de gemeenteraadsvergadering van Goeree-Overflakkee 10 juli 2025 een motie van treurnis ingediend over het moeizame proces rond de harmonisatie van voetbalaccommodaties.

Door Linda van der Klooster

De motie laat teleurstelling blijken over de jarenlange aanpak waarbij het vertrouwen van de voetbalverenigingen in de gemeente en wethouder Bruggeman het zwaar te verduren kreeg en maar moeizaam hersteld kon worden. “Door bij de start geen goede technische onafhankelijke inventarisatie te doen en door weinig transparantie en duidelijke afspraken tijdens het proces is bij diverse clubs onvrede ontstaan over het gelopen traject”, staat in de motie te lezen.

Toen in 2013 de vier voormalige gemeenten op het eiland fuseerden tot Goeree-Overflakkee, werd afgesproken om de verschillen in onderhoudsregelingen en huurtarieven voor sportaccommodaties gelijk te trekken. Dit traject begon bij de 13 voetbalverenigingen, die samen ruim veertig velden beheren. De harmonisatie moest zorgen voor eerlijke en uniforme afspraken. Maar het proces liep erg uit en ging steeds meer geld kosten.

“Wij vinden dat de gemeente in dit proces onvoldoende heeft geluisterd naar de signalen uit de samenleving”, schrijft Mariëlle van den Berg-Mostert van ChristenUnie op de website van de partij. “Als gemeenteraad hebben we in dit proces ook te weinig grip gehad op het stellen van goede randvoorwaarden, hiervoor leggen we dus ook als gemeenteraad verantwoording af.

Te veel verenigingen voelen zich niet serieus genomen, afspraken zijn niet altijd nagekomen en er is te weinig transparantie geweest over keuzes en de gevolgen ervan. Dat doet afbreuk aan het vertrouwen in de lokale politiek en het gemeentebestuur.”

De fractieleden steken ook de hand in eigen boezem. “Ook als raad hebben we steken laten vallen en zijn we niet alert genoeg geweest om tijdig bij te sturen.” Daarbij wordt wel opgemerkt dat de raadsleden teleurgesteld zijn dat op vragen vanuit de raad vaak geruststellende antwoorden kwamen. “Waarbij we er vanuit moesten gaan dat het allemaal goed geregeld werd en elke club kreeg wat nodig was. Terwijl met regelmaat dan toch weer een aanvullend voorstel kwam en bedragen die flink opliepen, waardoor het als raad ingewikkeld en vrijwel onmogelijk was om goed grip te krijgen op dit proces.” De raadsleden vinden het teleurstellend en zorgwekkend dat het, ondanks regelmatig geuite zorgen en vragen vanuit de raad, niet is gelukt dit proces tot tevredenheid van alle clubs af te ronden. “Het is een dure leerschool geweest en wij hopen dat bij volgende projecten niet op eenzelfde manier te werk gegaan zal worden.”

“Een motie van treurnis. Ik ben er uiteraard niet trots op”, verklaarde wethouder Bruggeman. “Wij hebben ook in de raadsbrief al aangegeven dat wij zien dat er fouten in dit proces zijn gemaakt.”

Daniel Huising van CDA vroeg de wethouder of dit proces nu een blauwdruk vormt voor de harmonisatie van de overige buitensporten. “Dat lijkt me geen goed idee”, antwoordde de wethouder. “Daar komen we bij het lerend vermogen. Hebben we hier nu met elkaar iets van opgestoken? Ja zeker. We hebben gezien dat het echt waanzinnig ingewikkelde trajecten zijn waar heel veel werk uit naar voren is gekomen. Dat hebben we nu bij enkele mensen neergelegd. Met de overige buitensport hebben we nu al een breder team waar dus ook dit vier ogen principe in zit. Dat we met elkaar kunnen sparren van: jongens doen we het goed. Want we willen inderdaad niet nog een keer in diezelfde valkuil stappen.”

In de raadsbrief van 1 juli, waarin het college van B&W de voortgang van het dossier toegelicht, worden drie mogelijke scenario’s beschreven voor het toekomstig onderhoud van de velden. In het eerste scenario komt er een extra bijdrage per veld om tekorten te dekken, in de tweede wordt onderhoud geprivatiseerd, waarbij verenigingen volledig zelf verantwoordelijk zijn en in de laatste komt het onderhoud in gemeentelijke regie, gecombineerd met inzet van robotmaaiers door verenigingen.

Een meerderheid van de verenigingen heeft laten weten te kiezen voor scenario 3, terwijl drie verenigingen uit de voormalige gemeente Dirksland liever scenario 2 zien gebeuren, omdat zij al meer dan twintig jaar succesvol zelf het onderhoud verzorgen. Het college gaat overleggen hoe deze uitzonderingen kunnen passen binnen het streven naar volledige harmonisatie.

Een definitief besluit is doorgeschoven naar na het zomerreces omdat nog niet met alle clubs gesproken is. Deze vertraging en de langdurige onduidelijkheid vormden mede aanleiding voor de raad om uit te spreken dat het proces teleurstellend is verlopen.

De motie kwam er uiteindelijk niet doorheen, omdat CDA en SGP besloten tegen te stemmen na de verklaring van wethouder Bruggeman. “De blik moet wat ons betreft nu naar de toekomst om het proces zo snel als mogelijk af te ronden”, staat te lezen op de website van de SGP.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.