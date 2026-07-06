Bekend van YouTube: Joël Kruisselbrink zet Alzheimer Trefpunt in beweging





Het Alzheimer Trefpunt Goeree-Overflakkee organiseert vier keer per jaar bijeenkomsten voor mensen met geheugenproblemen of een vorm van dementie. Begin juni 2026 was bewegingsagoog Joël Kruisselbrink uitgenodigd. Hij is bekend van YouTube door video's over zijn laagdrempelige spelactiviteiten voor ouderen.

Carolien van ’t Hoff van Alzheimer Nederland is dan ook blij met de bekende gast. “We willen met Alzheimer Nederland bij zo veel mogelijk mensen binnenkomen”, vertelt ze. De organisatie probeert dat onder meer te doen door een aantal keer per jaar een trefpunt te houden waar steeds een ander thema centraal staat. Deze keer is dat bewegen op een laagdrempelige manier.

“Ik nodig mensen uit om in beweging te komen. Dat doe ik bijvoorbeeld in het verpleeghuis. Ik heb daarin een unieke manier: ik houd gewoon heel veel van spelen. Spelend bewegen”, legt Joël uit.

Video's gaan viral

“Ik zie dat mensen daar geactiveerd van worden. Ik heb video’s van mijn oefeningen gemaakt en dat is heel erg uit de hand gelopen, dat is heel erg viral gegaan. Sindsdien geef ik ook trainingen en lezingen. En kom ik op trefpuntavonden over hoe je beweging inzet.”

In zijn pogingen om mensen mee te laten doen, stuit hij ook weleens op weerstand, maar dat motiveert hem juist extra. “Als ik een nee te horen krijg, dan ligt daar de uitdaging. En als het lukt, is het een kicke moment.”

Door zijn veelbekeken video’s en de trainingen en lezingen die daaruit zijn voortgekomen, is er weinig tijd meer voor zijn werk in het verpleegtehuis. Hij werkt alleen nog acht uur op dinsdag, maar reist de rest van de tijd door Nederland en daarbuiten om iedereen in beweging te krijgen.

“Zonder, maar ook met dementie, is het heel belangrijk om naar buiten te gaan en te blijven bewegen. Kun je niet meer naar buiten, doe het dan, zoals we vanavond hebben laten zien, heel laagdrempelig”, besluit Carolien.

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Door Internetredactie Omroep Archipel