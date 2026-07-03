Bijna alle examenleerlingen RGO behalen diploma





De definitieve examenresultaten van de RGO in Middelharnis zijn bekend. Na de uitslagen van het tweede tijdvak is vastgesteld hoeveel leerlingen dit schooljaar zijn geslaagd voor hun eindexamen. De diploma-uitreikingen vinden plaats op 8, 9 en 14 juli 2026.

Op het RGO College bedraagt het slagingspercentage 97 procent voor het vwo, 91 procent voor de havo en 92 procent voor de mavo. Van de 21 leerlingen die via het programma Up2Havo mavo-examen deden, zijn alle leerlingen geslaagd.

Op de RGO Beroepscampus ligt het slagingspercentage op 96 procent voor de gemengde leerweg, 95 procent voor de kaderberoepsgerichte leerweg en 100 procent voor de basisberoepsgerichte leerweg. Ook alle leerlingen van het leerwerktraject hebben hun diploma behaald.

Volgens directeur Michael Dekker van het RGO College weerspiegelen de resultaten een periode van voorbereiding en inspanning door de leerlingen. Directeur Caroline van der Woude van de RGO Beroepscampus zegt dat ook de ondersteuning van ouders en de begeleiding op school aan de examenperiode hebben bijgedragen.

De school plaatst de slagingspercentages in perspectief. Volgens de directie geven de cijfers een beeld van de examenresultaten, maar zeggen zij niet alles over de ontwikkeling van leerlingen. Daarbij wijst de school erop dat onderwijsinstellingen verschillen in hun beleid rond onder meer doubleren en het op- en afstromen van leerlingen.

De RGO heeft de namen van de geslaagde leerlingen gepubliceerd. Leerlingen van wie geen toestemming is gegeven voor publicatie, zijn niet in de lijst opgenomen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel