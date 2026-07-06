Gastouders schenken 55 prentenboeken aan Cherity Re-Use





Een groep gastouders op Goeree-Overflakkee heeft op 28 juni 2026 55 prentenboeken geschonken aan Cherity Re-Use, een initiatief van Stichting Goed voor Goed. Met de donatie willen de gastouders kinderen en gezinnen ondersteunen en tegelijk aandacht vragen voor het werk van gastouders op het eiland.

De geschonken boeken zijn van het prentenboek 'Bijna gevonden!' van Miriam Bos. De actie is opgezet door een groep gastouders die gezamenlijk boeken heeft ingezameld en beschikbaar heeft gesteld aan Cherity Re-Use.

Cherity Re-Use zamelt gebruikte kleding, speelgoed, babyspullen, huishoudelijke artikelen en andere goederen in. Deze worden gratis verstrekt aan mensen die daar behoefte aan hebben. Volgens de organisatie maken ongeveer 600 mensen per maand gebruik van het aanbod.

De gastouders zeggen met de actie te willen laten zien dat zij naast kinderopvang ook een rol spelen in de ondersteuning van gezinnen. Daarnaast hopen zij dat meer mensen bruikbare spullen doneren of zich als vrijwilliger willen inzetten voor Cherity Re-Use.

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Door Internetredactie Omroep Archipel