Vrijwel alle examenkandidaten CSG Prins Maurits geslaagd





CSG Prins Maurits in Middelharnis heeft de definitieve examenresultaten van het schooljaar bekendgemaakt. Na de uitslagen van de herkansingen zijn de slagingspercentages vastgesteld voor de verschillende onderwijsniveaus. De diploma-uitreikingen vinden plaats van 6 tot en met 9 juli 2026.

Alle leerlingen van Connect, het praktijkonderwijs, de entreeopleiding en de vmbo-leerwegen basis, kader en leerwerktraject van de PM Beroepscampus behaalden hun diploma. Op de mavo slaagde 98,6 procent van de examenkandidaten.

Bij de havo bedroeg het slagingspercentage 88,4 procent. Op het vwo slaagde 91,9 procent van de leerlingen.

Na de bekendmaking van de uitslagen volgden de herkansingen. Ook daarna behaalden nog verschillende leerlingen alsnog hun diploma.

De diploma-uitreikingen zijn verdeeld over vier dagen. Op 6 juli 2026 ontvangen de leerlingen van Connect hun diploma, gevolgd door het praktijkonderwijs op 7 juli 2026. Op 8 juli 2026 zijn de uitreikingen voor havo en vwo. De leerlingen van de PM Beroepscampus en de mavo ontvangen hun diploma op 9 juli 2026.

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Door Internetredactie Omroep Archipel