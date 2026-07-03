Broedend buizerdpaar vertraagt werkzaamheden fietspad Den Bommel





Het fietspad Kerkdreef in Den Bommel ligt al enkele weken open voor werkzaamheden. In week 24 van 2026 zijn deze begonnen, maar inmiddels liggen deze stil in verband met een broedend buizerdpaar. De werkzaamheden liggen stil tot het einde van het broedseizoen op 1 september.

Het fietspad moet worden verbreed en voorzien van een nieuwe laag asfalt. De werkzaamheden zouden oorspronkelijk maar een week duren, tot er via Fixi een melding binnenkwam over een broedend buizerdpaar in de bossen ernaast. “Na deze melding hebben wij direct onze werkzaamheden stilgelegd en een ecoloog ingeschakeld. De ecoloog bevestigde dat er een koppel buizerds aanwezig is. Deze buizerds hebben een nest in de bossen langs het fietspad”, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Agressief

"Bij een broedende buizerd geldt een verstoringsafstand van 75 meter. En als er jongen in het nest aanwezig zijn, geldt een verstoringsafstand van 50 tot 75 meter.” Omdat het broedseizoen van de buizerd duurt tot 1 september, liggen de werkzaamheden tot die tijd stil en blijft het fietspad afgesloten. Dit wordt niet alleen gedaan om de broedende buizerds te beschermen, maar ook omdat zij agressief kunnen zijn naar mensen die in de buurt van het nest komen.

Tot de werkzaamheden kunnen worden hervat en afgerond, loopt de omleidingsroute over het industrieterrein. “Uiteraard begrijpen we dat dit erg vervelend is. Tegelijkertijd vinden we het ook erg belangrijk om de natuur te respecteren en de veiligheid van zowel voorbijgangers als de werklieden te kunnen garanderen”, aldus de gemeente.

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Door Internetredactie Omroep Archipel