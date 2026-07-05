Gewonde man aangetroffen op boot in Herkingen, vrouw aangehouden





Rond 11:35 uur op zondag 5 juli 2026 is bij een bootdek aan de Groene Kruisweg in Herkingen een gewonde man aangetroffen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens omstanders zou de man zijn gestoken met een schroevendraaier. De politie heeft deze informatie vooralsnog niet bevestigd.

Kort na de vondst meldde een vrouw zich bij het politiebureau. Zij is aangehouden. De politie onderzoekt haar rol en mogelijke betrokkenheid bij het incident.

De Forensische Opsporing is ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht. Over de aard van de verwondingen van de man en de aanleiding van het incident is nog niets bekendgemaakt.

De politie roept getuigen op zich te melden. Wie rond 11:35 uur iets heeft gezien of gehoord in de omgeving van de Groene Kruisweg in Herkingen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

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Door Internetredactie Omroep Archipel