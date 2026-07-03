Wegwerkzaamheden zorgen drie weken voor afsluiting Helledijk in Oude-Tonge





De Helledijk in Oude-Tonge is van 6 tot en met 24 juli 2026 afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege wegwerkzaamheden. In opdracht van waterschap Hollandse Delta worden langs de weg bermtegels aangebracht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Gelder.

Tijdens de werkzaamheden kunnen auto's, motoren en andere weggebruikers niet over de Helledijk rijden. Fietsers en gemotoriseerd verkeer worden omgeleid. De omleidingsroutes worden aangegeven met borden.

Volgens het waterschap moeten de bermtegels bijdragen aan de inrichting van de weg. Verkeer wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd tijdens de afsluiting.

De planning van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer. Ongunstige weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat het werk langer duurt dan gepland.

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Door Internetredactie Omroep Archipel