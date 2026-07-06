Boeren Goeree-Overflakkee bespreken knelpunten met gedeputeerde Zuid-Holland





Gedeputeerde Aad Straathof van de provincie Zuid-Holland heeft woensdag 1 juli 2026 een werkbezoek gebracht aan vijf agrarische bedrijven op Goeree-Overflakkee. Samen met wethouder Henk van Putten sprak hij met ondernemers over de ontwikkelingen in de landbouw en de gevolgen van provinciaal beleid voor hun bedrijven.

Tijdens het bezoek werden een tuinderij en een melkveebedrijf in Achthuizen, een bloembollenbedrijf in Herkingen, een akkerbouwbedrijf in Stellendam en een landbouwbedrijf in Ouddorp bezocht. De ondernemers gaven uitleg over hun bedrijfsvoering en de plannen voor de komende jaren.

In de gesprekken kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. Zo spraken de ondernemers over de gevolgen van wet- en regelgeving, de aanvraag van vergunningen en de ruimte die zij nodig hebben om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Ook werd gesproken over investeringen in duurzamere productiemethoden en de rol van de provincie bij ruimtelijke ontwikkelingen en landbouwbeleid.

Volgens de provincie was het werkbezoek bedoeld om inzicht te krijgen in de praktijk van agrarische bedrijven op Goeree-Overflakkee. Straathof stelde dat de gesprekken duidelijk maakten met welke vraagstukken ondernemers te maken hebben en dat deze informatie wordt meegenomen in het provinciale beleid.

Goeree-Overflakkee behoort tot de belangrijkste landbouwgebieden van Zuid-Holland. Op het eiland zijn bedrijven actief in onder meer de akkerbouw, melkveehouderij, tuinbouw, bloembollenteelt en pluimveehouderij. De provincie en de gemeente zeggen het overleg met de agrarische sector voort te zetten.

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Door Internetredactie Omroep Archipel