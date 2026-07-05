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Twintig ganzen doodgereden langs Zuidweg in Ouddorp

Twintig ganzen doodgereden langs Zuidweg in Ouddorp - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Zondag 5 juli 2026

De dierenambulance kreeg vrijdagmiddag 3 juli 2026 een melding over ongeveer twintig doodgereden ganzen langs de Zuidweg in Ouddorp. De politie en de gemeente zijn hiervan op de hoogte gebracht. Waterschap Hollandse Delta ruimt de kadavers.

Volgens de dierenambulance zijn de ganzen aangereden door een auto. Wanneer dat is gebeurd, is niet bekend. Een medewerker van de dierenambulance vermoedt dat de dieren al langer langs de weg lagen, omdat de kadavers al waren aangevreten. Mogelijk vond de aanrijding daarom al op donderdagavond 2 juli plaats.

Volgens de medewerker kan niet worden vastgesteld of de bestuurder de ganzen opzettelijk heeft aangereden. "Je kunt nooit met zekerheid zeggen dat het expres is gedaan. Maar als je je aan de snelheid houdt, zou je niet zoveel slachtoffers maken," zegt de medewerker.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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