Mevrouw Bignell-Minke viert 100e verjaardag





In Dirksland heeft mevrouw Bignell-Minke onlangs haar 100e verjaardag gevierd in woonzorglocatie Bestenwaerd in Dirksland. Ter gelegenheid daarvan kreeg zij bezoek van wethouder Henk van Putten en werd zij samen met haar familie in het zonnetje gezet.

De verjaardag werd een dag eerder al in besloten kring gevierd met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Mevrouw Bignell-Minke zei dat zij het prettig vindt om mensen om zich heen te hebben, maar geen grote drukte wil.

Zij groeide op in Den Haag en kijkt met warme herinneringen terug op haar jeugd. Zo herinnert zij zich de tuin bij haar ouderlijk huis en de Javastraat, waar zij woonde, werkte en trouwde.

Later werkte zij in verschillende kantoorbanen, naast de zorg voor haar gezin met twee kinderen. Haar man werkte bij een bedrijf dat films controleerde en ondertitelde.

Sinds vijf jaar woont mevrouw Bignell-Minke in woonzorglocatie Bestenwaerd in Dirksland. Zij kwam daar eerst om te herstellen van een gebroken pols, maar bleef er wonen toen er een kamer vrijkwam. Ze zegt zich er thuis te voelen. Het samen eten vindt zij het fijnste moment van de dag. Ook doet zij graag mee aan activiteiten zoals bingo, bloemschikken en sjoelen.

Op de vraag naar haar geheim voor een lang leven antwoordt zij: “Gewoon blijven ademen en positief in het leven staan.”

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Door Internetredactie Omroep Archipel