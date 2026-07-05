Proeftuin Brouwersbaai moet strand Brouwersdam redden





Gemeente Goeree-Overflakkee start samen met gemeente Schouwen-Duiveland een actieve lobby om geld los te krijgen voor de Proeftuin Brouwersbaai. Met dit project willen de gemeenten ervoor zorgen dat het strand bij de Brouwersdam ook in de toekomst blijft bestaan. Na de zomervakantie gaan zij naar Den Haag.

In een brief van 2 juli 2026 aan de provincies Zuid-Holland en Zeeland waarschuwen de gemeenten dat het strand snel kleiner wordt. Door het verlies van zand komt de zee steeds dichter bij de kust. Daarom vragen zij ongeveer 10 miljoen euro voor het aanvullen van zand en voor natuurlijke oplossingen om de kust beter te beschermen.

De gemeenten sloegen in 2024 al alarm over het verdwijnen van het strand. Sindsdien is de situatie verder verslechterd. Het strand wordt steeds smaller en dat heeft gevolgen voor ondernemers, bezoekers en de natuur.

Fundering aanpassen

Bij Strandclub Zee moest de fundering al worden aangepast omdat het strand is verdwenen. Ook andere strandpaviljoens merken dat de zee steeds dichterbij komt. Volgens de gemeenten kan het water binnen twee jaar Natural High bereiken als er niets gebeurt.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de kustverdediging. Bij de Brouwersdam is de dam zelf de waterkering. Daarom ziet Rijkswaterstaat het strand niet als onderdeel van de kustverdediging en is er nu geen geld om zand aan te vullen. De gemeenten zoeken daarom ook andere manieren om het project te betalen.

Voor de Proeftuin Brouwersbaai is samen met de Kenniscommunity Oosterschelde een plan gemaakt. In dit proefgebied onderzoeken experts of de natuur kan helpen om de kust beter te beschermen tegen het verdwijnen van zand en de stijgende zeespiegel. Naast het aanvullen van zand willen de gemeenten ook natuurlijke oplossingen gebruiken, zoals riffen of natuurlijke dammen.

Als er genoeg geld beschikbaar komt, kunnen de werkzaamheden naar verwachting tussen 2028 en 2029 beginnen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel