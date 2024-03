Bekendmakingen van de overheid via e-mail

Vanaf maandag 8 april 2024 ontvangen inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee maximaal één keer per week een e-mail van Overheid.nl. Het gaat om inwoners van 25 jaar en ouder die een e-mailadres hebben opgegeven in MijnOverheid. In de e-mail staan bekendmakingen van de overheid. Deze bekendmakingen gaan bijvoorbeeld over het verbouwen van een huis, het kappen van een boom of het houden van een buurtfeest in de omgeving.

De overheid wil met deze nieuwe dienst inwoners actiever informeren over besluiten die direct invloed hebben op hun leefomgeving. Ook wordt het duidelijker hoe inwoners inspraak krijgen of bezwaar kunnen indienen.

'Berichten over uw Buurt' op MijnOverheid en Overheid.nl

Inwoners die het e-mailbericht ontvangen kunnen deze aanpassen door in te loggen op de website van MijnOverheid. Hier kunnen zij instellen hoe vaak zij de e-mail willen ontvangen en hoe groot het gebied is waar de bekendmakingen over gaan. Afmelden kan ook via MijnOverheid.

Berichten over uw Buurt bestaat al enige tijd op Overheid.nl als e-mailservice. Gebruikers kunnen hier zelf aangeven voor welk adres zij de bekendmakingen willen ontvangen. Het verschil tussen beiden is dat MijnOverheid alleen de bekendmakingen rondom het eigen woonadres laat zien.

Welkomstmail

De nieuwe dienst start met het versturen van een welkomstmail in de week van 8 tot en met 12 april. In deze welkomstmail staat duidelijk uitgelegd wat inwoners kunnen verwachten. Ook staat erin hoe de e-mailberichten zijn aan te passen en hoe het afmelden werkt. In de welkomstmail staat ook een verwijzing naar een speciale informatiepagina op Overheid.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel