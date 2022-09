Bemanningsleden KNRM in het zonnetje gezet tijdens jaarvergadering

Op zaterdagmiddag 24 september 2022 vond in Ouddorp de jaarlijkse vergadering van de gehele bemanning van beide stations van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij op Goeree-Overflakkee plaats. Traditiegetrouw zijn ook de partners op die bijeenkomst aanwezig, juist die steun is onontbeerlijk wanneer zij de bemanning naar zee laten gaan bij slecht weer om anderen het leven te redden.

Op de vergadering werd teruggekeken op de acties die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, de impact die zij hebben gehad op de medewerkers, werden bijzonderheden besproken bij die acties en werd stilgestaan bij bijzondere jubilea van de vrijwilligers. De stations op Goeree-Overflakkee hebben in 2021 ruim 200 keer moeten uitrukken voor mensen of dieren in nood en daarmee horen zij bij de drukste stations van Nederland. De bemanning heeft deze middag stil gestaan bij het overlijden van commissielid en pv-voorzitter René Wissekerke begin dit jaar.

De plaatselijke commissie is uitbreid met 4 vrijwilligers die zich tijdens deze middag hebben voorgesteld aan de bemanningsleden, opstappers genoemd binnen de KNRM, van Stellendam en Ouddorp.

Voordat het officiële gedeelte van de vergadering van start kon werden de redders echter om 18:01 uur nog weggeroepen en opgepiept voor een reddingactie op het Haringvliet en vertrok een groot deel van de aanwezigen naar de reddingboot. Ook tijdens een vergadering gaan de acties immers gewoon door. Nadat de bemanning na de actie weer van de boot was teruggekeerd zijn een aantal bemanningsleden in het zonnetje gezet: Jarno Hakvoort, Lars Bezuijen en Siemon Verduijn voor hun 10 jarige inzet als vrijwillige reddingswerker voor de KNRM, Klaas Boshoven, Iwan de Jong en Gerwin van Sighem met 15 jaar en Mark Grinwis en Albert van Rossum beiden 20 jaar. Afscheid nam de Stellendamse opstapper Tjerk Hakvoort die zich de afgelopen 18 jaar 24/7 heeft ingezet voor de KNRM.

De bemanningsleden werden toegesproken door burgemeester Ada Grootenboer, de voorzitter van de plaatselijke commissie van de reddingstations. De jaarvergadering werd afgesloten met een foto van de jubilarissen.