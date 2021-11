Bemoediging en hoop in muziekstuk over Exodus

Gevangenschap, slavernij, bevrijding en uittocht. Dat is in het kort het verhaal van het Bijbelboek Exodus. Deze geschiedenis van het volk Israël heeft raakvlakken met de huidige coronatijd. Componist Johan van Broekhoven uit Den Bommel schreef het muziekwerk ‘Laat mijn volk gaan’ en hoopt met de tweevoudige première in Sommelsdijk en Zierikzee troost, kracht en hoop voor de toekomst te bieden.

“Ik liep al langere tijd rond met het idee om dit magistrale Bijbelverhaal op muzikale wijze te vertolken”, zegt Van Broekhoven, die eerder de aandacht trok met composities als ‘Via Dolorosa’. “Toen deze ideeën steeds vastere vormen gingen aannemen, heb ik contact gezocht met Kees Kuijper. Hij heeft de teksten gemaakt: achttien teksten voor de achttien delen die het muziekstuk telt. Daarna ben ik gaan toonzetten en componeren. De afgelopen anderhalf jaar ben ik er veel mee bezig geweest.”

Gedurende het proces ontstond de gedachte dat er een link is tussen het Exodusverhaal en de pandemie waar we nu mee te maken hebben. Van Broekhoven: “Ik dacht: waarom gebruiken we ‘Laat mijn volk gaan’ niet als herdenkingsconcert, ter bemoediging van iedereen die in alle ellende van de coronatijd wel wat troost en hoop kan gebruiken.”

Daarom is de première van het muziekstuk tevens een moment van herdenking. ‘Laat mijn volk gaan’ is op vrijdag 10 juni 2022 te horen in de Rehobothkerk te Sommelsdijk en een dag later, zaterdag 11 juni, in de Nieuwe Kerk te Zierikzee.

Enorme variatie

De compositie, die ongeveer tachtig minuten duurt, volgt de Exodusgeschiedenis. De moeilijke reis van het volk Israël naar Egypte, het gebed van Mozes, het lied van Mirjam, de tien plagen, de gesprekken met de farao, de bevrijding en uittocht, de trage tocht door de woestijn, het gemopper onderweg – het komt allemaal aan bod in ‘Laat mijn volk gaan’. Johan van Broekhoven heeft de verschillende emoties vertolkt en verbeeld in noten, wat een enorme muzikale variatie oplevert. De finale bestaat uit een overdonderend drieluik.

“Van heel ‘klein’, breekbaar en verstild tot majestueus ‘groot’”, omschrijft de componist de sfeer van zijn tot nog toe grootste muziekstuk. “Er zit euforie in, maar ook verstilling en verootmoediging. Het stuk eindigt met ‘halleluja’.”

Een projectgroep is gestart om de première in juni 2022 voor te bereiden. Organist Marien Stouten, beroepsmusicus en organist van de Nieuwe Kerk in Zierikzee en de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Brouwershaven, heeft zijn medewerking toegezegd. Voor hem is een grote rol weggelegd tijdens de uitvoeringen. Daarnaast is er een paukenist nodig én zangers en zangeressen die plaats willen nemen in het projectkoor. Johan van Broekhoven neemt zelf de pianopartijen voor zijn rekening en heeft als dirigent de muzikale leiding in handen.

“Voorop staat dat iedereen belangeloos meewerkt”, zegt hij. “Het project is bedoeld voor de gemeenschap en van de gemeenschap.” Stichting Wagner-de Vlugt staat garant als er onverhoopt toch uitgaven zijn. Het gaat om het laatste muzikale project dat de stichting, die sinds 2009 actief is, ondersteunt. CSG Prins Maurits in Middelharnis, waar Van Broekhoven werkzaam is als hoofd ICT, stelt ruimte ter beschikking voor de repetities.

Meezingen?

Voor het projectkoor is de werving momenteel gaande. Er zijn maximaal twintig alten, dertig sopranen, vijftien bassen en vijftien tenoren nodig om ‘Laat mijn volk gaan’ ten gehore te brengen. Van hen wordt in ieder geval verwacht dat ze muziekschrift kunnen lezen en in staat zijn de koormuziek, die van een gemiddeld niveau is, thuis in te studeren. Dit als voorbereiding op de zes repetitieavonden, die op dinsdagavonden in de maanden maart tot en met juni zullen plaatsvinden.

Wie interesse heeft om mee te zingen kan zich aanmelden via e-mailadres info@laatmijnvolkgaan.nl. Meer informatie is te vinden op www.laatmijnvolkgaan.nl.