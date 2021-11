Benzinelucht houdt brandweer hele avond bezig in Dirksland

Brandweerlieden hebben het vrijdagavond 5 november 2021 druk gehad met een vreemde lucht die geroken werd in Dirksland. De eerste melding kwam van bewoners uit de Oranjelaan. Later op de avond verplaatste het probleem zich naar de omliggende straten waarop de brandweer de putten, gelegen tussen de Burgemeester C. Zaaijerlaan en de Secretaris Rooijlaan, gecontroleerd heeft.

De brandweer ging op onderzoek uit en constateerde dat de lucht uit het riool kwam. Er kwam een speciaal team van de brandweer ter plaatse om vast te stellen wat de vreemde lucht veroorzaakte. Uiteindelijk bleek het te gaan om benzine in het riool. De brandweer heeft het riool doorgespoeld, met behulp van speciale putdeksels met ventilatieopeningen wordt er voor gezorgd dat de dampen uit het riool gaan.