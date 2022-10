Bescherm je kind tegen ernstige infectieziekten, een prik is zo gepiept

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond organiseert tot en met donderdag 1 december 2022 vaccinatiedagen in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond. Kinderen en jongeren kunnen dan gratis een prik halen tegen ernstige infectieziekten zoals de mazelen, polio het humaan papillomavirus. Ruim 58.000 kinderen en jongeren uit deze regio ontvangen hiervoor een uitnodiging van het RIVM.

DTP en BMR-vaccinatie: prik tegen de meest voorkomende infectieziekten op jonge leeftijd

Alle kinderen die geboren zijn in 2013 en hun DTP- en/of BMR-vaccinatie nog niet hebben gehad, kunnen de prik tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en bof, mazelen en rodehond (BMR) alsnog halen. Deze vaccinaties zijn de laatsten van een serie die is gestart op babyleeftijd. De eerdere prikken kregen de kinderen tijdens de bezoeken aan het consultatiebureau, dat onderdeel is van het CJG.

HPV-vaccinatie: prik tegen zes soorten kanker

Vanaf dit jaar kunnen jongens én meisjes zich laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV). Een HPV-infectie kan kanker aan de mond- en keelholte, penis, anus, vagina, schaamlippen en baarmoederhals veroorzaken. Besmetting kan plaatsvinden door te vrijen met iemand die HPV heeft, maar het virus verspreidt zich ook via handen, huid en mond. Omdat het vaccin het beste werkt voordat iemand in aanraking komt met het virus, gaat de vaccinatieleeftijd omlaag van 13 naar 10 jaar. Jongens en meisjes die al ouder zijn, maar nog niet eerder waren uitgenodigd, krijgen ook de kans zich te beschermen tegen HPV. Het RIVM stuurt een uitnodiging naar meisjes uit 2006, 2008, 2009 en 2012 en jongens uit 2004, 2006, 2008, 2009 en 2012. Jongeren geboren in 2005, 2007 en 2013 ontvangen in 2023 een uitnodiging.

Er zijn twee prikken nodig om voldoende bescherming te krijgen. Ook jongeren ouder dan 15 jaar hoeven nog maar twee prikken wanneer er minimaal 5 maanden tussen de twee prikken zit. Is dit niet het geval, dan hebben jongeren ouder dan 15 jaar, drie prikken nodig. Omdat het vaccin niet tegen alle typen kanker beschermt, blijft het belangrijk dat de meisjes zich later laten controleren, bijvoorbeeld door het uitstrijkje van het bevolkingsonderzoek.

MenACWY-vaccinatie: prik tegen de meningokokkenziekte

In het najaar van 2022 worden er geen jongeren meer uitgenodigd voor de MenACWY vaccinatie. In het voorjaar van 2023 krijgen alle jongeren die geboren zijn in 2009 een uitnodiging voor de prik tegen de meningokokkenziekte typen A, C, W, Y. De jongeren die geboren zijn in 2008 en die de MenACWY-vaccinatie nog niet gehad hebben, ontvangen in het voorjaar van 2023 ook een uitnodiging

Vragen of twijfels over vaccinaties?

Kijk dan op de website eenprikzogepiept.nl voor betrouwbare informatie over vaccineren, het Rijksvaccinatieprogramma en de 12 infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd. Je vindt er ook video’s en een overzicht van alle vaccinatiedagen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Stel je liever je vraag aan één van de CJG-professionals? Dan kan dat op de manier die jij prettig vindt; telefonisch, via WhatsApp, chat, sociale media of een consult.

Goeree-Overflakkee

De prikdatum op Goeree-Overflakkee is woensdag 16 november 2022 in Sporthal de Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk. U kunt er terecht tussen 11:00 en 16:00 uur.

Over CJG Rijnmond

CJG Rijnmond biedt ondersteuning bij de grootste opgave in een mensenleven. CJG-professionals zien alle kinderen regelmatig, vanaf de geboorte tot zij 18 jaar zijn. Ook geven zij antwoord op vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Samen met ouders maakt het CJG gezond en veilig opvoeden mogelijk.

Het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma is een basistaak van het CJG. Voor deze vaccinaties wordt iedereen persoonlijk uitgenodigd. Er is altijd een priklocatie in de buurt en de vaccinaties zijn gratis.