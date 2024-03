Beslissing over starten MER windpark weer uitgesteld

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft donderdagavond 21 maart 2024, op verzoek van het College van B&W besloten het agendapunt Repowering Van Pallandtpolder nog een maand vooruit te schuiven.

De raad zou vorige maand al beslissen over het al dan niet starten van een MER-onderzoek, een Milieu Effect Rapportage, naar herinrichting van het windpark ten noorden van Middelharnis, waarbij de huidige windturbines worden vervangen. Toen werd het besluit uitgesteld naar deze maand.

Eigenaar Eneco van de huidige windturbines wil deze, in samenwerking met Deltawind en Hygro, vervangen voor nieuwe windturbines die ook waterstof gaan produceren als energiedrager. Deze combinatie zou de ontwikkeling van de lokale waterstofeconomie stimuleren. Daarvoor is een MER-onderzoek nodig, naar de opbrengsten van het project en de consequenties ervan voor de omgeving. De raad mag beslissen over het al dan niet starten van het onderzoek.

Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn lichtte het verzoek voor uitstellen van het agendapunt toe. Dinsdag is er een mail aan de raad binnengekomen, van Deltawind en partners Eneco en Hygro. Daarin wordt een aanbod gedaan dat van belang kan zijn voor het oordeel van de raad over het windpark.

De samenwerkende producenten verklaren dat ze nu wel betaalbaar groene waterstof kunnen leveren voor het project Stad Aardgasvrij, voor 3 euro 60 per kilo. Dat was eerder niet mogelijk.

Er is nog geen koppeling tussen het Project Repowering Pallandtpolder en Stad Aardgasvrij, maar dit aanbod met deze scherpe prijs is een kans, vindt wethouder Eijkenduijn. Om de raad goed te kunnen adviseren, en zorgvuldig te werk te kunnen gaan, vraagt hij meer tijd om de consequenties van het aanbod te kunnen verwerken, berekenen en bespreken met de partners binnen het project Stad Aardgasvrij.

De wethouder biedt de gemeenteraad aan om in gesprek te gaan over de warmtetransitie op het eiland en de uitdagingen die ze daarbij dagelijks tegenkomen. "Al hebben wij ook niet alle antwoorden, merkte de wethouder daarbij op . "Het is voor ons ook een reis met een aantal onbekenden en daarom lijkt het ons ook goed om daarover met elkaar in gesprek te om gezamenlijk tot meer inzicht te kunnen komen."

Het nog een maand verschuiven van de beslissing om de MER-procedure te starten is voor de gezamenlijke ontwikkelaars van het windpark spannend, omdat de deadline voor de subsidieaanvragen voor groene waterstof en aansluiting op het waterstofnetwerk van Gasunie steeds dichterbij komt.



Door Linda van der Klooster