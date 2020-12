Bestel de kalender Goeree-Overflakkee 2021

Het jaar 2020 begint al weer op zijn einde te lopen. Dat betekent dat een nieuw jaar, 2021, weer voor de deur staat. Een kalender mag niet ontbreken, handig voor op kantoor of natuurlijk gewoon voor thuis. Voor 2021 heeft Ellen van den Doel een mooie kalender ontworpen met landschapsfoto’s van Goeree-Overflakkee.

Ellen is landschapsfotograaf, gespecialiseerd in kleurrijke foto’s met indrukwekkende vergezichten tijdens zonsopkomst en zonsondergang. De herkenbare landschappen op Goeree-Overflakkee zijn een geliefd onderwerp voor Ellen. Iedere maand kunt u genieten van een prachtige foto uit dat seizoen. Dit is een muur maandkalender met een A3 formaat, hierdoor komen de foto’s mooi tot zijn recht. Uiteraard staan alle feestdagen erin benoemd.

Het is ook een leuk idee om een familielid, kennis of vriend te verrassen met een kalender tijdens de feestdagen. De kalender is te bestellen via de website: el-foto.nl/kalender-2021-fn Ook zijn hier alle foto’s die in de kalender staan te bekijken. De kalender kost net als vorig jaar € 17,50 en wordt gratis thuis bezorgd.