Bestelbus belandt over sloot bij eenzijdig ongeval

Foto behorende bij Bestelbus belandt over sloot bij eenzijdig ongeval
Foto behorende bij Bestelbus belandt over sloot bij eenzijdig ongeval

Vrijdagochtend 20 februari 2026 heeft er rond 11:00 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Plaatweg tussen Stellendam en Melissant.

Vermoedelijk moest de bestelbus uitwijken voor een tegenligger. Daarbij raakte het voertuig in de berm, waarna de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het busje kwam uiteindelijk tot stilstand over de naastgelegen sloot.

Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle en behandeling.

Vrijdag 20 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

