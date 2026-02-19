Ongewenst gedrag bij GOwerkt gemeld: arbeidsinspectie stelt eisen

GOwerkt, het ontwikkelbedrijf van de gemeente Goeree-Overflakkee, staat onder druk na een inspectie door de Nederlandse Arbeidsinspectie op 6 november 2025. De inspectie volgde op meldingen van ongewenst gedrag binnen de organisatie, waaronder pesten en discriminatie. Dit gedrag valt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA), wat negatieve effecten kan hebben op de gezondheid en het welzijn van werknemers. De Arbeidsinspectie heeft GOwerkt inmiddels een eis tot naleving opgelegd, waarbij de organisatie binnen zes maanden concrete maatregelen moet nemen om de problematiek aan te pakken.

De inspectie was gericht op het beleid en de maatregelen die GOwerkt heeft genomen om psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkstress door pesten en discriminatie, te voorkomen. Inspecteurs spraken met medewerkers, waaronder vertrouwenspersonen en leden van de medezeggenschapsraad, en onderzochten de organisatie op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting.

Bevindingen

De Arbeidsinspectie stelde vast dat GOwerkt niet volledig voldeed aan de verplichtingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Specifiek ontbrak een actuele en volledige Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), waarin de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting in kaart gebracht moeten worden. Ook bleek het Plan van Aanpak, waarin beschreven moet worden welke maatregelen er worden genomen om deze risico's te verkleinen, onvoldoende.

Als gevolg van deze tekortkomingen kreeg GOwerkt op 10 december 2025 een brief van de Arbeidsinspectie, waarin de eis tot naleving werd opgelegd. De organisatie heeft nu zes maanden de tijd om een nieuwe, gedetailleerde RI&E uit te voeren en een Plan van Aanpak op te stellen. In dit plan moeten concrete maatregelen worden beschreven, zoals voorlichting en training voor medewerkers over onderwerpen als pesten, discriminatie en seksuele geaardheid. Deze maatregelen moeten bijdragen aan een veiliger werkklimaat.

Acties en maatregelen

GOwerkt heeft een externe partij ingeschakeld om de benodigde Risico-Inventarisatie & Evaluatie uit te voeren, wat in februari 2026 van start gaat. Ook worden er al verschillende maatregelen getroffen, zoals trainingen en voorlichtingssessies over werkgerelateerde problemen zoals pesten en ongewenst gedrag.

De Arbeidsinspectie heeft aangegeven dat GOwerkt de mogelijkheid heeft om andere maatregelen te nemen dan de voorgestelde, zolang deze maar zorgen voor een vergelijkbaar beschermingsniveau voor de werknemers. De organisatie wordt binnen zes maanden opnieuw gecontroleerd om te zien of aan de eisen is voldaan.

Vervolg

GOwerkt heeft aangegeven dat de situatie nauwgezet zal worden gevolgd en dat medewerkers regelmatig op de hoogte zullen worden gehouden van de voortgang. Ook de Klankbordgroep Sociaal Domein is geïnformeerd over de situatie. De Raad zal worden geüpdatet over de voortgang van de RI&E en het Plan van Aanpak.

Door Internetredactie Omroep Archipel