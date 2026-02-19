Ravage na frontale aanrijding

Donderdagochtend 19 februari 2026 zijn de hulpdiensten rond 08:00 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Groeneweg bij Den Bommel. Daar had een frontale aanrijding plaats gevonden tussen twee voertuigen.

Door de impact van de botsing raakte een boot, die op een aanhanger werd vervoerd door een van de betrokken voertuigen, los. De boot kwam op het talud van de sloot terecht.

De brandweer heeft één van de bestuurders uit zijn voertuig geholpen. Beide bestuurders zijn in een ambulance nagekeken. Eén van hen is overgebracht naar het ziekenhuis.

Door Internetredactie Omroep Archipel