Drie weekendafsluitingen Heinenoordtunnel in februari en maart

De werkzaamheden aan het begin van 2026 aan de Heinenoordtunnel zijn halverwege. Van de zes geplande weekendafsluitingen zijn er inmiddels drie achter de rug. De laatste drie vinden plaats in het weekend van 20 tot 23 februari, 27 februari tot 2 maart en 13 tot en met 16 maart 2026. Alle sluitingen beginnen om 22:00 uur op vrijdagavond en duren tot maandagochtend 05:00 uur.

De tunnel wordt in deze weekenden gesloten wegens werkzaamheden aan de zinkvoegen. Hiervoor is steeds één rijrichting dicht. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd. Tijdens het eerstkomende weekend van 20 tot 23 februari is de weg richting Rotterdam afgesloten. De laatste twee weekenden is juist de andere kant dicht.

Omleidingsroutes

Verkeer naar Rotterdam wordt omgeleid via de A17, A16 en A15. Verkeer vanuit Rotterdam richting Bergen op Zoom wordt gestuurd via de A15, A16, A17, A59 en A4. Lokaal verkeer van en naar de Hoeksche Waard wordt omgeleid via de N217/Kiltunnel, A16 en A15. De Kiltunnel is tijdens de afsluitingen tolvrij in dezelfde rijrichting waarin de Heinenoordtunnel dicht is.

Rijkswaterstaat wil automobilisten vragen om geen sluiproutes te gebruiken tijdens de afsluitingen, maar de officiële omleidingsroutes te gebruiken. Sluiproutes zouden volgens de organisatie niet sneller zijn, maar wel nood- en hulpdiensten hinderen en gevaarlijke situaties veroorzaken voor kwetsbare verkeersdeelnemers en bewoners langs de routes.

De route via de veerpont Nieuw-Beijerland – Hekelingen/Spijkenisse is geen officiële omleidingsroute voor autoverkeer. De wegen kunnen het extra verkeer niet aan. Ook kan de pont niet vaker varen en kan de capaciteit niet worden vergroot. Wie toch met de pont moet, kan het beste rekening houden met lange wachttijden.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel