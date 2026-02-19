 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Politieke reclame bij Omroep Archipel richting 18 maart

Foto

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 zendt Omroep Archipel politieke advertenties uit via haar kanalen. De omroep vindt het belangrijk om hierover transparant te zijn richting kijkers, luisteraars en bezoekers van de website.

Politieke partijen kunnen gebruikmaken van betaalde advertentieruimte. Deze commerciële uitingen staan nadrukkelijk los van de onafhankelijke redactionele berichtgeving van de omroep. De politieke reclame op de radio wordt aangekondigd met een audiolabel. Op televisie verschijnt een duidelijke melding in beeld dat het om politieke reclame gaat.

Op dit moment maken PvdA/GroenLinks en ChristenUnie gebruik van advertentieruimte bij Omroep Archipel op radio en televisie.

De redactie blijft onafhankelijk verslag doen van de verkiezingen en de lokale politiek.

Donderdag 19 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

