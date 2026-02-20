Tunnel bij Melissant vijf dagen dicht voor onderhoud

De tunnel onder de N215 bij de Kraaijenissedijk in Melissant is van maandag 23 tot en met vrijdag 27 februari 2026 afgesloten voor verkeer. De provincie Provincie Zuid-Holland laat in die periode onderhoud uitvoeren aan de tunnel. Auto’s, fietsers en voetgangers moeten omrijden via een aangegeven route.

Tijdens de werkzaamheden wordt de tunnel schoongemaakt. Ook worden beschadigingen in het beton hersteld, krijgt de tunnel een nieuwe verflaag en wordt een beschermende laag tegen graffiti aangebracht. Volgens de provincie is het onderhoud nodig om de tunnel veilig te houden en in goede staat te brengen.

De afsluiting geldt van maandag tot en met vrijdag. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroute aan. Het verkeer wordt omgeleid via de Damdijk naar de Kraaijenissedijk, de Bouwdijk en de Molendijk naar de Provincialeweg. Via de rotonde gaat de route verder naar de Plaatweg en weer terug.

Na vrijdag 27 februari is de tunnel weer open voor gebruik.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel