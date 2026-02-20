 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Tunnel bij Melissant vijf dagen dicht voor onderhoud

Foto

De tunnel onder de N215 bij de Kraaijenissedijk in Melissant is van maandag 23 tot en met vrijdag 27 februari 2026 afgesloten voor verkeer. De provincie Provincie Zuid-Holland laat in die periode onderhoud uitvoeren aan de tunnel. Auto’s, fietsers en voetgangers moeten omrijden via een aangegeven route.

Tijdens de werkzaamheden wordt de tunnel schoongemaakt. Ook worden beschadigingen in het beton hersteld, krijgt de tunnel een nieuwe verflaag en wordt een beschermende laag tegen graffiti aangebracht. Volgens de provincie is het onderhoud nodig om de tunnel veilig te houden en in goede staat te brengen.

De afsluiting geldt van maandag tot en met vrijdag. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroute aan. Het verkeer wordt omgeleid via de Damdijk naar de Kraaijenissedijk, de Bouwdijk en de Molendijk naar de Provincialeweg. Via de rotonde gaat de route verder naar de Plaatweg en weer terug.

Na vrijdag 27 februari is de tunnel weer open voor gebruik.

Vrijdag 20 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

