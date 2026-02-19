Trouwen op gemeentehuis duurder dan in 2025

Uit een onderzoek van het ANP is gebleken dat trouwen op het gemeentehuis in 2026 gemiddeld € 506,- kost, € 20,- meer dan in 2025. Trouwen op zaterdag kost landelijk gemiddeld bijna € 794,-, een stijging van € 26,-. Op Goeree-Overflakkee zijn de kosten ook gestegen; een doordeweeks huwelijk kost hier nu € 433,-.

In veel gemeenten is een huwelijk op vrijdag duurder dan van maandag tot en met donderdag, maar op het eiland zijn deze kosten gelijk. Trouwen in het Rondeel kost op deze dagen de genoemde € 433,-, terwijl dit in 2025 nog € 422,- was. Op andere erkende locaties in de gemeente is dit bedrag met € 16,- gestegen naar € 616,-. Dit zijn plekken zoals het Oude Raadhuis in Middelharnis, de Toren van Goedereede en verschillende strandtenten.

Op zaterdag kan er ook in het Rondeel worden getrouwd. De kosten hiervoor zijn dan € 677,-, een stijging van € 17,-. Op de andere locaties kost dit € 856,-, een stijging van bijna € 22,-. Ter vergelijking: de duurste trouwlocatie op zaterdag ligt in Voorst, met een bedrag van ruim € 2.000,-.

Gratis trouwen is nog steeds mogelijk op maandagochtend. Om 09:30 en om 09:45 uur kan er met een beperkt aantal gasten kosteloos een korte trouwceremonie worden gehouden op het gemeentehuis.

Door Internetredactie Omroep Archipel