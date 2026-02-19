Politiek op donderdag: partijen trekken het eiland over

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 8 van 2026.

ChristenUnie bezoekt Noordhuys in Oude-Tonge

De fractie en bestuursleden van de ChristenUnie hebben een bezoek gebracht aan Noordhuys in Oude-Tonge. Tijdens het bezoek heeft eigenaar Theo van Noord verteld over het bedrijf, de toekomstplannen en de huisvestiging van arbeidsmigranten. Ook kwam verduurzaming aan bod. De partij kreeg een rondleiding door de kas waar tomaten worden gekweekt, dit gebeurt met veelal biologische gewasbescherming. Fractielid Conny Pipping: “Wij vinden het waardevol om bedrijven te bezoeken, het is leerzaam om op deze manier te horen wat er speelt binnen onze gemeente.”

CDA organiseert boerenontbijt in Herkingen

Op vrijdag 13 februari 2026 was het CDA te gast bij Maliepaard Bloembollen in Herkingen voor een boerenontbijt. Zo’n twintig jonge agrarische ondernemers gingen in gesprek met CDA-vertegenwoordigers over de toekomst van het platteland en de agrarische sector op het eiland. Er werd gepraat over onderwerpen zoals stikstof, vergunningverlening en de behoefte aan minder regeldruk. Lijsttrekker Tim Jochems kijkt terug op een waardevolle ochtend. “Het was goed om hier op dit vooruitstrevende agrarische bedrijf te zien hoeveel kracht en ondernemerschap er op ons platteland zit.”

SGP organiseert interactieve verkiezingsbijeenkomst

Op vrijdag 27 februari 2026 houdt de SGP een interactieve verkiezingsbijeenkomst in Ouddorp. Lijsttrekker John de Geus licht deze avond het verkiezingsprogramma toe dat het motto ‘Woord houden’ heeft. Door oplopende tekorten in de komende jaren moeten er keuzes worden gemaakt die grote impact zullen hebben op voorzieningen, beleid en financiële koers. Juist daarom zegt de SGP het belangrijk te vinden om hierover met inwoners in gesprek te gaan. "Niet met alle winden meewaaien, maar luisteren en vervolgens doelgerichte keuzes maken. Betrouwbare politiek bedrijven dus", geeft de Geus aan. Naast de lijsttrekker vertellen andere kandidaten over de plannen en speerpunten van de SGP voor de komende jaren.

VVD vraagt aandacht voor de organisatie van evenementen en bereikbaarheid van de zorg

De VVD wil het organiseren van evenementen makkelijker maken en roept op om vrijwilligers te steunen in plaats van tegen te werken. De partij maakt zich zorgen over de toenemende regeldruk en kosten waar vooral kleine organisaties tegenaan lopen. Ze noemen uitgebreide vergunningaanvragen, verkeersplannen en eisen rondom EHBO als voorbeeld. Veel van deze verplichtingen komen uit richtlijnen van onder andere Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wat de VVD vaak buiten proporties vindt voor kleine dorpsfeesten.

Ook heeft de partij op de internationale 112-Dag aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de zorg op het eiland en aanrijtijden van ambulances. Door het beperkte aantal posten kunnen die soms onder druk staan. “Juist daarom is het cruciaal dat de zorginfrastructuur op ons eiland optimaal blijft,” vindt VVD Goeree-Overflakkee. “Dat betekent: goede ambulancezorg, snelle aanrijtijden én behoud van ziekenhuisvoorzieningen zoals SEH en HAP. We moeten blijven investeren in bereikbare zorg en veiligheid op het eiland.”

GroenLinks-Pvda komt in actie voor schone dorpen en gaat op werkbezoek langs woningbouwlocaties

Op 14 februari 2026 zijn leden van GroenLinks-PvdA met een grijper en vuilniszak aan de slag gegaan om Goeree-Overflakkee schoner te maken. De actie vond plaats onder leiding van partijlid Janneke Jelier die zich al langer inzet tegen zwerfafval. Tijdens de opruimactie werd een grote hoeveelheid afval verzameld, waaronder sigarettenpeuken, blikjes en plastic verpakkingen. GroenLinks-PvdA hoopt dat de actie inwoners inspireert om zwerfafval te voorkomen of op te ruimen.

De partij heeft ook enkele woningbouwlocaties op het eiland bezocht, waaronder Nieuw Getij in Oude-Tonge en Hof van Lucard in Nieuwe-Tonge. Ze zijn blij dat er fors wordt gebouwd en willen zich inzetten om de komende jaren nog meer betaalbare woningen te bouwen. “Wonen is geen luxe voor de partij, maar een grondrecht.” GroenLinks-PvdA geeft aan voorstander te zijn van nieuwe woonvormen zoals woningdelen, knarrenhofjes of het aanpakken van lege kantoren en winkels.

PvdD Zuid-Holland wil actie om gezondheidsrisico’s geitenhouderijen

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft de provincie om maatregelen gevraagd vanwege gezondheidsrisico’s voor omwonenden van geitenhouderijen. Aanleiding hiervoor is een nieuw advies van de Gezondheidsraad voor een minimale afstand van één kilometer tussen deze boerderijen en woningen of scholen en zorginstellingen. De partij wil concrete informatie over het aantal houderijen en geiten, maar wil ook weten hoeveel inwoners er in een risicogebied wonen en wat concrete vervolgstappen zijn.

