Wielerteam Vrienden van Carmen schenkt 20.000 euro aan goede doelen

De stichting Vrienden van Carmen uit Sommelsdijk heeft op 13 februari 2026 bekendgemaakt dat zij over het actiejaar 2025 in totaal € 20.000,- heeft gedoneerd aan twee goede doelen. Het gaat om € 15.000,- voor Stichting Ambulance Wens Nederland en € 5.000,- voor het Familiehuis Daniël den Hoed in Rotterdam. Met de donaties ondersteunt de stichting het vervullen van laatste wensen van ernstig zieke mensen en de opvang van familieleden van kankerpatiënten.

De cheque van € 15.000,- werd overhandigd aan Stichting Ambulance Wens Nederland. Deze organisatie zet zich in om laatste wensen van niet-mobiele, terminale patiënten mogelijk te maken. Met speciaal uitgeruste ambulances en vrijwilligers worden patiënten bijvoorbeeld nog één keer naar een bijzondere plek gebracht.

Overhandiging in Rotterdam

Het bedrag van € 5.000,- ging naar het Familiehuis Daniël den Hoed, dat onderdak biedt aan familieleden van patiënten die worden behandeld in het Erasmus MC. De donatie is bestemd voor kamer 8.6, die de naam ‘Vrienden van Carmen’ draagt. Nabestaanden en familieleden kunnen daar tijdens een behandelperiode dichtbij hun dierbare verblijven.

De overhandiging in Rotterdam viel samen met het vertrek van gasten die zes weken in de betreffende kamer verbleven tijdens een periode van bestralingen. Zij spraken hun dank uit voor de ondersteuning. Volgens de stichting laat dit zien hoe belangrijk een tijdelijke verblijfplaats dicht bij het ziekenhuis kan zijn.

Carmen

Vrienden van Carmen is een wielerteam dat geld inzamelt voor goede doelen. De stichting werd in 2014 opgericht door Daaf Kievit, nadat bij zijn dochter Carmen op 20-jarige leeftijd een kwaadaardige hersentumor werd vastgesteld. Carmen overleed op 25-jarige leeftijd. Haar naam en inzet vormen nog altijd de inspiratie voor het team.

De stichting heeft aangekondigd zich ook in 2026 in te zetten voor het Familiehuis Daniël den Hoed en voor Hospice Calando.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel