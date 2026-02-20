Gemeente reageert op vragen TOG over incident asielboot Stellendam

Op 30 januari 2026 heeft Trots op Goeree-Overflakkee schriftelijke vragen gesteld over de asielopvang en in het bijzonder over een incident in november 2025 in Stellendam. Een bewoner van de asielboot is overgeplaatst nadat hij een jonge vrouw zou hebben achtervolgd en probeerde haar woning binnen te dringen. De gemeente heeft deze vragen op 18 februari 2026 beantwoord.

In de antwoorden wordt aangegeven dat de politie de gemeente op 18 november 2025 heeft geïnformeerd over het incident. De gemeente noemt het niet gebruikelijk dat de raad in het openbaar wordt ingelicht over veiligheidsincidenten. Ook wordt geschreven dat het niet de rol van de gemeente is om inwoners te informeren over lopende politieonderzoeken. Het incident kwam toch ter sprake tijdens een inwonersavond in Stellendam en bij een klankbordoverleg met ondernemers uit de omgeving begin dit jaar.

Geen registratie

Uit contact tussen de gemeente en het locatiemanagement van het schip blijkt dat de betrokkene meteen naar een locatie buiten de regio is verplaatst. In de status van de strafrechtelijke vervolging heeft de gemeente geen inzicht, omdat dit aan het Openbaar Ministerie is. Ook geeft de gemeente aan dat er geen volledig overzicht van incidenten rondom de asielopvang is. “De gemeente houdt zelf geen registratie bij van incidenten rond de asielopvang in Stellendam en Middelharnis. De politie registreert meldingen en incidenten op persoonsniveau in haar eigen systeem. Daarbij mag en kan de politie niet vastleggen of iemand een asielzoeker is die verblijft op een opvanglocatie. Daarom kan de politie geen overzicht maken van incidenten die specifiek te relateren zijn aan de asielopvang”, valt te lezen in de beantwoording. Wel is er op de website van het COA een overzicht van incidenten te vinden die op de twee opvanglocaties zelf hebben plaatsgevonden. Het gaat dan om bijvoorbeeld onderlinge vechtpartijen, diefstal of drugsdelicten.

De gemeente vindt dat er met de directe verwijdering van de betreffende asielzoeker adequaat is gehandeld. “Als gemeente beschikken wij niet altijd over volledige of verifieerbare informatie. Bij incidenten zijn vaak andere partijen primair verantwoordelijk voor de communicatie, zoals de politie, het Openbaar Ministerie of het COA. Het college moet bij communicatie rekening houden met privacywetgeving, veiligheidsbelangen en ook lopende onderzoeken niet doorkruisen. Onzorgvuldige of onvolledige communicatie kan juist leiden tot onrust of misverstanden. Het college maakt per situatie een zorgvuldige afweging of, wanneer en op welke manier wordt gecommuniceerd. Daarbij staat betrouwbare en correcte informatie voorop”, is de uitleg van de gemeente over de communicatie over dergelijke incidenten.

Door Internetredactie Omroep Archipel