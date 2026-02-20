Schade jaarwisseling veel hoger dan voorgaande jaren

Uit een eerste inventarisatie van de gemeente blijkt dat de schade van de jaarwisseling 2025/2026 ruim € 135.000,- bedraagt. Dat is veel hoger dan voorgaande jaren. In een eerste inventarisatie in januari 2025 over de vorige jaarwisseling ging het om een bedrag van € 93.750,-.

De gemeente noemt het schadebedrag teleurstellend. “Dit geld kunnen we daardoor niet besteden aan andere voorzieningen voor onze inwoners. Het is in en in triest dat het gedrag van een kleine groep mensen zoveel geld kost. Uiteindelijk betaalt de hele gemeenschap hiervoor.” Wel is de gemeente momenteel bezig om een aantal schades te verhalen op de veroorzakers.

Het meeste geld wordt uitgegeven aan het herstellen van asfalt. Het gaat om 103 vierkante meter, waarbij de kosten ongeveer 600 euro per vierkante meter zijn. Dit komt neer op een bedrag van ruim 61.800 euro. “Er is ongeveer net zo veel schade aan straatwerk, maar het herstellen van klinkers is met ongeveer 120 euro per vierkante meter veel goedkoper”, geeft een woordvoerder van de gemeente aan. Een groot deel van de schade komt voor rekening van het Rubensplein in Middelharnis (ruim € 35.000,-) en de Fabiusstraat in Melissant (ruim € 30.000,-).

Toch noemt de gemeente het een relatief rustige jaarwisseling met een goede sfeer op veel plekken op het eiland. “Onze toezichthouders en handhavers hadden het duidelijk minder druk dan in andere jaren. We zijn ervan overtuigd dat de verschillende georganiseerde evenementen hieraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Dat maakt het extra jammer dat dit positieve beeld niet terug te zien is in het schadebedrag.”

Door Internetredactie Omroep Archipel