Bestelbus kantelt door botsing op N57





Vrijdagavond 6 maart 2026 heeft er bij Ouddorp een aanrijding plaatsgevonden. Op de N57 zijn rond 18:15 uur twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Het ging om een personenauto en een bestelbusje.

Door het ongeval belandde de bestelbus op de zijkant. De N57 is in beide richtingen enige tijd afgesloten geweest, het verkeer werd omgeleid.

Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Volgens de politie is één persoon voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen afgesleept.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel