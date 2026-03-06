Wat vinden de partijen van de huisvesting van arbeidsmigranten?





In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen stelden wij de negen deelnemende partijen twaalf vragen over verschillende onderwerpen die Goeree-Overflakkee aangaan. De huisvesting van arbeidsmigranten is vaak besproken in raadsvergaderingen en inspraakavonden. Op 12 februari 2026 werd er bijvoorbeeld gesproken over het inzichtelijk maken van de groep arbeidsmigranten, zodat de gemeente meer grip kan krijgen op hun huisvesting. Wij vroegen de partijen hoe zij denken over de huisvesting van arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee en hoe de gemeente hiermee om zou moeten gaan.

GAAN

GAAN stelt dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor de lokale economie en dat zij fatsoenlijke huisvesting verdienen. Illegale huisvesting is volgens de partij onacceptabel en tast de leefbaarheid aan. GAAN is voor grootschalige huisvestingslocaties, waar 24/7 toezicht en beheer aanwezig is.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA vindt dat arbeidsmigranten recht hebben op fatsoenlijke en legale huisvesting. De partij wil dat deze migranten worden ingeschreven en deel uitmaken van de samenleving, zodat ze belasting betalen. GroenLinks-PvdA maakt zich echter zorgen over het aantal arbeidsmigranten dat Nederland structureel nodig heeft en vindt dat de economie anders ingericht moet worden.

SGP

De SGP benadrukt dat de lokale economie afhankelijk is van arbeidsmigranten. Ze staan achter een aantal grootschalige huisvestingsprojecten om misstanden in dorpskernen en op recreatieparken te voorkomen. De partij vindt het ook goed als arbeidsmigranten op het terrein van bedrijven zelf worden gehuisvest, mits het voldoet aan de gestelde normen.

TOG (Trots op Goeree-Overflakkee)

TOG heeft bedenkingen bij grootschalige opvanglocaties, omdat arbeidsmigranten niet verplicht kunnen worden om naar deze locaties te verhuizen. Ze zijn bezorgd dat de gemeente opvang gaat bieden aan migranten die elders werken. TOG vindt de omvang van de opvanglocatie bij Melissant te groot voor de kleine woonkern en stemde tegen dit plan. De partij pleit voor een spreiding van huisvesting over het eiland.

VVD

De VVD ziet arbeidsmigranten als onmisbaar voor sectoren zoals landbouw, techniek, recreatie, horeca en zorg. Ze vinden dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor goede huisvesting. De gemeente moet passende woonoplossingen faciliteren, zodat migranten niet in overvolle of slechte woningen terechtkomen. De voorkeur gaat uit naar huisvesting nabij het bedrijf, en waar dit niet mogelijk is, dan geclusterde, goed beheerde huisvesting.

50Plus

50Plus vindt dat de gemeente kan helpen bij het huisvesten van arbeidsmigranten, vooral wanneer bedrijfserven daarvoor geschikt zijn. Als kleinschalige huisvesting niet mogelijk is, pleit de partij voor grotere huisvestingslocaties, mits deze goed worden beheerd en vooraf goed gecommuniceerd met omwonenden.

CDA

Het CDA benadrukt dat arbeidsmigranten een belangrijke rol spelen in de lokale economie, en dat zij fatsoenlijke huisvesting verdienen. Werkgevers moeten zelf verantwoordelijk zijn voor goede huisvesting, en de gemeente moet duidelijke regels stellen en handhaven. Het CDA steunt het nieuwe beleid voor betere registratie en strengere controle, maar is tegen de uitbreiding van grootschalige locaties, zoals die bij Melissant. De partij wil de verhoging naar 300 arbeidsmigranten per locatie terugdraaien en pleit juist voor meer flexwoningen voor starters, zodat jongeren kunnen blijven wonen en werken op Goeree-Overflakkee.

CU (ChristenUnie)

De CU vindt dat arbeidsmigranten menswaardige huisvesting verdienen, waarbij de grootte van de huisvestingslocatie passend moet zijn bij het dorp. De partij is voor strikte handhaving op illegale bewoning en overbewoning.

D66

D66 vindt dat iedereen die op Goeree-Overflakkee werkt recht heeft op veilige en fatsoenlijke huisvesting. De gemeente moet woningen voor arbeidsmigranten bouwen, maar D66 is kritisch over het aantrekken van nieuwe arbeidsmigranten. De partij vindt dat de vrijkomende ruimte op de woningmarkt voor andere woningzoekenden bestemd moet zijn.

Niet-deelnemende partijen

De partijen GOLV, Jan Zwerus en SDP doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en komen daarom niet aan bod.

