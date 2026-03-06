Raad wil maatregelen om impact renovatie Haringvlietbrug te beperken





De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee wil dat het college samen met Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de overlast van de renovatie van de Haringvlietbrug voor inwoners en ondernemers kan worden beperkt. De raad stemde donderdag 5 maart 2026 unaniem in met een motie van het CDA.

In de motie wordt het college gevraagd om samen met omliggende gemeenten, de provincie en het ministerie te zoeken naar oplossingen voor de bereikbaarheid. Ook moet duidelijk worden wat de maatschappelijke en economische gevolgen voor de regio zijn. Daarnaast wil de raad dat er een plan komt voor de toekomstige bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee.

Volgens wethouder Van Putten is de motie een steun in de rug voor de gemeente en is het belangrijk om een zo breed mogelijk signaal uit te zenden naar Rijkswaterstaat. In dat kader is er een bestuurlijke bijeenkomst geweest met burgemeesters, wethouders en ambtelijke vertegenwoordigers van omliggende gemeenten. Tijdens dit overleg is de impact van de werkzaamheden besproken en is bepaald hoe gezamenlijk moet worden opgetrokken richting Rijkswaterstaat. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft aangegeven dat ook de provincies Noord-Brabant en Zeeland hierbij worden betrokken om samen een front te vormen. Bovendien is er overleg met FOGO (Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee) geweest en wordt daar eveneens gekozen voor een gezamenlijke reactie richting Rijkswaterstaat.

Schriftelijke vragen

De gemeente heeft 2 maart 2026 schriftelijke vragen van het CDA over de renovatie beantwoord. Hieruit blijkt dat de gemeente alleen kan meedenken over specifieke onderdelen van het project en niet over alternatieven. Volgens het college heeft Rijkswaterstaat tot op heden geen, met feiten onderbouwde, onderzoeksrapporten met de gemeente gedeeld over de reden waarom er voor renovatie is gekozen. In de voorverkenning zijn drie alternatieven beoordeeld op uitvoeringskosten, de duur van stremmingen voor wegverkeer en scheepvaart en de totale doorlooptijd van procedures en aanleg tot oplevering. De gemeente haalt nogmaals de toelichting van Rijkswaterstaat aan dat een nieuwe brug of tunnel tijdrovend is. De planning van deze varianten zou zo lang zijn dat, gezien de slechte staat van de huidige brug, afsluiting vóór realisatie waarschijnlijk onvermijdelijk is.

Een andere vraag van het CDA was hoeveel ruimte er is voor participatie als de aanbesteding voor de werkzaamheden al wordt voorbereid. “Gemeenten vallen volgens Rijkswaterstaat onder de categorie ‘coproduceren’ op de participatieladder. Dat betekent dat zij via bestuurlijke en ambtelijke overleggen, één-op-één-gesprekken en themasessies worden betrokken bij specifieke onderdelen van het project”, antwoordt de gemeente hierop. Dat gaat in deze fase vooral om het aandragen van oplossingsrichtingen binnen bepaalde kaders. Zo moeten de oplossingen bijvoorbeeld technisch uitvoerbaar, juridisch haalbaar en kosteneffectief zijn. Daarnaast kunnen betrokkenen aandachtspunten aandragen, relevante informatie delen en aangeven hoe zij bij het proces betrokken willen worden.

Het indienen van een zienswijze op het project is inmiddels niet meer mogelijk. Deze termijn sloot op 2 maart 2026. De volgende stap is de verkenning van het concept-voorkeursalternatief in ontwerpvarianten. Het voorkeursalternatief voor de brug wordt vervolgens uitgewerkt en vastgelegd in een ontwerpprojectbesluit.

Door Internetredactie Omroep Archipel