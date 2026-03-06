 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Nieuwe datum voor uitgestelde werkzaamheden vangrail Ouddorp

Foto

Vrijdag 6 maart 2026

De uitgestelde werkzaamheden aan de vangrail in de Ouddorpse haven worden op maandag 9 en dinsdag 10 maart 2026 alsnog uitgevoerd. Eerder stond dit onderhoud gepland voor maandag 23 februari 2026, maar door ziekte en een tekort aan personeel was het op dat moment niet mogelijk.

Op beide dagen wordt er tussen 07:00 en 16:00 aan de vangrail gewerkt om deze te vervangen. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg bij de haven afgesloten. De haven blijft wel toegankelijk voor voetgangers. Parkeren is mogelijk in de berm langs de weg. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Ook nood- en hulpdiensten zijn vooraf geïnformeerd en kunnen bij spoedgevallen doorgang krijgen door het werkvak.

Omwonenden en bezoekers kunnen hinder ondervinden, onder meer op het gebied van bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en geluidsoverlast. Bij vragen over deze werkzaamheden kan contact opgenomen worden via de BouwApp.

Door Internetredactie Omroep Archipel

