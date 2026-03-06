De gemeente blijft langsgaan bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn





De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op 5 maart 2026 besloten dat burgemeester en wethouders blijven langsgaan bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, mits het echtpaar hier zelf prijs op stelt. Dit besluit is het resultaat van de motie “Maakt tijd voor trouw” van SGP, CDA en ChristenUnie, die met 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen werd aangenomen.

Het college van burgemeester en wethouders had eerder voorgesteld om de bezoeken te stoppen en felicitaties voortaan per post te versturen. Het oorspronkelijke voorstel was ingegeven door de stijgende aantallen jubilea, de hoge werkdruk en de beperkte behoefte bij veel echtparen. Het nieuwe besluit betekent dat de persoonlijke waardering behouden blijft, maar op een efficiëntere manier. De voorbereiding wordt beperkt en er wordt niet standaard een persbericht opgesteld.

Het bezoek blijft vrijwillig: alleen echtparen die expliciet aangeven een afgevaardigde van de gemeente te willen ontvangen, worden bezocht. Voor andere mijlpalen, zoals 65- en 70-jarig huwelijk en de 100ste verjaardag, blijft de burgemeester of een wethouder sowieso persoonlijk langsgaan.

Door Internetredactie Omroep Archipel