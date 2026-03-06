Voel jij je veilig in het OV? Provincie start online enquête





Provincie Zuid-Holland nodigt inwoners uit hun ervaringen rondom het openbaar vervoer te delen via een korte online vragenlijst. Met de resultaten wil de provincie beter begrijpen waar en waarom mensen zich onveilig voelen op of rond bushaltes of stations.

Ook inwoners die weinig of nooit met het openbaar vervoer reizen, worden gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. Met al deze ervaringen en gevoelens wil de provincie een compleet beeld krijgen om het OV veiliger te maken.

De vragenlijst bestaat uit een kaart waarop je kunt aangeven waar je je onveilig voelt of hebt gevoeld. Ook zijn er een aantal aanvullende vragen. De antwoorden blijven anoniem en zijn volgens de provincie niet te herleiden naar één persoon. De uitkomsten worden gedeeld met vervoerders, gemeenten en andere betrokken partijen. Zij gaan vervolgens samen kijken welke verbeteringen mogelijk zijn. De vragenlijst is te bereiken via deze website.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel