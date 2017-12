Bestelbus te water in polder Dirksland

Op de 2e Stoofweg in de polder tussen Dirksland en Melissant is dinsdagavond 19 december 2017 een bestelbus te water geraakt. Het betrof een eenzijdig ongeval in een bocht. De bestuurster kon zelf uit het voertuig komen en raakte niet gewond. De brandweer kwam voor assistentie ter plaatse. Tweeten Previous Next

