Bestelwagen in de sloot bij Nieuwe-Tonge

Bij Nieuwe-Tonge is in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 april 2021 een eenzijdig ongeval gebeurd. Het incident vond plaats aan de Battenoordsedijk. Zowel politie, brandweer als ambulance werden ter plaatse gevraagd voor een bestelwagen in de sloot.

De inzittende hoefde zover bekend niet door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.