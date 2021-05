Bestuurder gewond na eenzijdig ongeval op Westdijk

Vrijdagmorgen 7 mei 2021 is in de vroege ochtend een auto van de dijk geraakt op de Westdijk tussen Herkingen en Dirksland. De bestuurder raakte vervolgens een boom, botste tegen een muur van een schuur en kwam daarna op z’n kop tot stilstand.

De bestuurder is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en is gewond naar het ziekenhuis in Dirksland gebracht. De auto is total-loss.