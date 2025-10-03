 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Bestuurder misleid door navigatiekaart

Foto

Donderdagavond 2 oktober 2025 is een auto in de sloot beland langs de Tweede Weg in de polder bij Melissant. De bestuurder volgde volgens eigen verklaring de kaart van zijn navigatiesysteem en zag niet dat de weg ter plaatse ophoudt door de aanleg van de N215.  

De automobilist dacht dat de Tweede Weg doorliep, maar sinds de aanleg van de provinciale weg wordt de Tweede Weg onderbroken door een sloot. De politie en rapid responder van de ambulance kwamen ter plaatse om hulp te bieden. De bestuurder was inmiddels zelfstandig uit zijn auto gekomen en raakte niet gewond.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Vrijdag 3 oktober 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Kans op zware windstoten: code geel
Foto
Het waterschap verlaagt waterpeil van het Zuiderdiep
Foto
Kinderen leren veilig zeezwemmen bij geslaagde pilot in Ouddorp
Foto
Nieuwe prikpost geopend in Huisartsenpraktijk Dirksland
Foto
Haringvlietweg drie weken afgesloten
Foto
Maaltijdbezorger op de fiets gewond na aanrijding
Foto
Wegafsluiting Oudelandsedijk vanwege asfaltonderhoud
Foto
Brommobiel populairst in gemeente Goeree-Overflakkee
Foto
Koninklijke onderscheiding voor Adrie Rottier-Buskoop
Foto
Oproep: Getuigen gezocht voor onderzoek naar onveilige plekken