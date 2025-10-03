Bestuurder misleid door navigatiekaart

Donderdagavond 2 oktober 2025 is een auto in de sloot beland langs de Tweede Weg in de polder bij Melissant. De bestuurder volgde volgens eigen verklaring de kaart van zijn navigatiesysteem en zag niet dat de weg ter plaatse ophoudt door de aanleg van de N215.

De automobilist dacht dat de Tweede Weg doorliep, maar sinds de aanleg van de provinciale weg wordt de Tweede Weg onderbroken door een sloot. De politie en rapid responder van de ambulance kwamen ter plaatse om hulp te bieden. De bestuurder was inmiddels zelfstandig uit zijn auto gekomen en raakte niet gewond.

Door Internetredactie Omroep Archipel