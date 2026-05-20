D66 voegt zich bij CDA en TOG voor nieuw college Goeree-Overflakkee





D66, CDA en Trots op Goeree-Overflakkee moeten de coalitie van Goeree-Overflakkee gaan vormen. Dat staat in een brief aan de raadsleden van formateur Tieman op dinsdag 19 mei 2026.

Volgens de brief vorderen de coalitieonderhandelingen tussen de drie partijen goed. “De drie partijen willen samen een stabiel en inhoudelijk sterk college vormen. Belangrijk gezien de grote opgaven en uitdagingen waar we samen met de gemeenteraad en ambtelijke organisatie voor staan de komende periode. Naast de formatie wordt er hard gewerkt aan de inhoud: op dit moment ligt er een concept coalitieakkoord”, valt te lezen.

Om dit akkoord te kunnen maken, zijn de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met medewerkers van de ambtelijke organisatie over belangrijke thema’s die nu spelen op het eiland. Ook is er gepraat met maatschappelijke organisaties om informatie te verzamelen voor een breed gedragen coalitieakkoord.

Betaalbaar en uitvoerbaar

De insteek van de partijen is een financieel beleid te voeren dat betaalbaar en vol te houden is, maar ook uitvoerbaar en uitlegbaar aan de inwoners. “Het bestuur zal zich, net als in de afgelopen bestuursperiode, inzetten voor het zoveel mogelijk beperken van een stijging van de uitgaven”, aldus de formateur.

Volgens hem verbindt het akkoord lokale trots, nuchterheid en rentmeesterschap met concrete doelstellingen op alle beleidsterreinen. De bedoeling is om het formatieproces binnenkort af te ronden, zodat het nieuwe college op donderdag 18 juni 2026 kan worden geïnstalleerd.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel