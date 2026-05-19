Van Goeree-Overflakkee naar de Herman Brood Academie





In een nieuwe aflevering van de podcast Eilandkunst gaan we in gesprek met de 25-jarige hiphopartiest Lars van der Groef, ook wel bekend onder zijn artiestennaam Dayla. Hij werpt een blik op de wereld van de Nederlandstalige hiphop op Goeree-Overflakkee en vertelt hoe hij als 'eilander' zijn weg heeft gevonden naar de prestigieuze Herman Brood Academie om zijn passie voor taal en muziek verder te professionaliseren.

De aflevering is te beluisteren via Spotify, Amazon Music en Apple Podcasts.

Wat begon met een vroege passie voor muziek en taal, is voor Lars uitgegroeid tot een serieuze artistieke loopbaan. In de podcast legt hij uit dat hiphop veel meer is dan alleen muziek; het is een brede culturele stroming die ook dans en graffiti omvat. Hoewel hij inmiddels in Amersfoort woont, blijven zijn wortels op het eiland een belangrijke rol spelen in zijn leven en werk.

Lars deelt openhartig zijn ervaringen op de Herman Brood Academie, een opleiding die hij omschrijft als een essentieel ontwikkelingstraject waar hij leerde om vooral zijn eigen artistieke koers te varen. Achter de schermen werkt hij nauw samen met zijn vaste producer Milan, eveneens een oud-schoolgenoot, met wie hij de beats en teksten tot een harmonieus geheel smeedt. Zijn schrijfproces is vaak intuïtief, waarbij alledaagse momenten en specifieke gevoelens worden vertaald naar wat hij zelf omschrijft als "poëzie op een hiphopbeat".

Een bijzonder hoogtepunt in zijn oeuvre is het project 'Nova', met het sfeervolle nummer 'Schaduw van de nacht'. Hierin zoekt Lars de grenzen op van het genre door meer melodie en een ruimtelijk, bijna zweverig geluid toe te voegen. Zijn teksten zijn vaak niet letterlijk bedoeld, maar nodigen de luisteraar uit om een eigen invulling te geven aan de beelden die hij oproept.

Naast zijn eigen muziek is Lars nauw betrokken bij de eilandgemeenschap als lid van de Culturele Raad, waar hij de gemeente adviseert over cultuurinitiatieven. Ook achter de schermen zet hij zich in voor het lokale aanbod; zo was hij dit jaar verantwoordelijk voor de muziekprogrammering van de KunstKijk, waarbij hij diverse locaties voorzag van passende muzikale optredens.

Door Internetredactie Omroep Archipel