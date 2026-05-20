Tijdens Wroetchallenge met je handen in de klei





Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 mei 2026 staat heel Nederland in het teken van de Week van de Schooltuinen. Ook op Goeree-Overflakkee ging de lokale Wroetchallenge van start, waarbij kinderen leren over het belang van bodemleven, gezonde voeding en natuur.

Verschillende scholen op het eiland doen mee, waaronder SBO De Wegwijzer uit Middelharnis en OBS Ollie B. Bommel uit Den Bommel. De aftrap werd verricht door wethouder Henk van Putten.

Bak met wormen

De week werd feestelijk geopend met de lokale Wroetchallenge, waarbij scholen samen met hun leerlingen de wereld onder de grond ontdekken. “De leerlingen worden uitgedaagd om in de grond te wroeten. Dat is goed voor hun weerstand en ze ontdekken wat de natuur voor je kan betekenen”, vertelt de wethouder. “Schooltuinen bestaan al heel lang, alleen op ons eiland nog niet zo veel. Het is belangrijk dat een nieuwe generatie opgroeit met het besef waar gezond eten vandaan komt.”

Tijdens de challenge gaan zij actief aan de slag met de bodem en ontdekken ze hoe belangrijk gezonde grond is voor het verbouwen van voedsel. "Het thema van dit jaar is een gezonde bodem. We willen dat kinderen letterlijk met hun handen in de aarde wroeten. Vandaar de naam Wroetchallenge", vertelt groencoach Petra Wevers. Zij zorgde ervoor dat op de deelnemende scholen bakken met aarde en levende wormen werden bezorgd.

Lespakket

De Wroetchallenge maakt deel uit van een landelijke beweging van de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten. Het doel van deze organisaties is om kinderen te laten ervaren waar voedsel vandaan komt. "We organiseren elk jaar de Week van de Schooltuinen met een ander thema. Dit jaar is dat ‘bodem’. We willen jongeren zoveel mogelijk voedselvaardigheden meegeven en schooltuinieren is daar een belangrijk onderdeel van". vertelt Manja van den Bos van Jong Leren Eten.

Lisa Tessers uit groep 8 van SBO De Wegwijzer vindt het leuk om met natuur bezig te zijn. "Ik heb al geleerd dat een worm tegelijk een mannetje en een vrouwtje is. Ik had nog nooit van de Wroetchallenge gehoord, maar ik vind het leuk om er nu meer over te weten", vertelt ze.

Beestjes ontdekken

De deelnemende scholen op Goeree-Overflakkee ontvingen een compleet lespakket met een wormenbak en een kant-en-klare les over bodemleven en gezonde voeding. Bij OBS Ollie B. Bommel gingen de kleuters van groep 1 en 2 aan de slag met deze wormenbak. De middenbouw hield zich bezig met het planten van stekjes die voor de vakantie waren gezaaid. De oudste leerlingen van groep 6, 7 en 8 stapten op de fiets voor een bezoek aan de boerderij van de familie Ras. "Ik denk dat kinderen heel veel leren door het zelf te doen,” vertelt schooldirecteur Linda Kreeft. “Zelf plantjes in de grond zetten en ontdekken welke beestjes er in de aarde leven, zodat ze begrijpen wat er allemaal gebeurt in de natuur."

De leerlingen leren zo spelenderwijs waarom bodemleven, gezonde voeding en de natuur belangrijk zijn.

Door Internetredactie Omroep Archipel