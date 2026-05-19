Watersportvereniging Battenoord zet trouwe vrijwilligers in het zonnetje





Watersportvereniging Battenoord heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 8 mei 2026 vier leden benoemd tot erelid. Het gaat om Kees Mars, Jan Waasdorp, Bettina van Drunen en Peter van Drunen. Hiermee wil de vereniging haar waardering uitspreken en hen bedanken voor een uitzonderlijke en langdurige inzet.

"De vier nieuwe ereleden hebben de vereniging door een financieel moeilijke periode en roerige jaren heen geholpen en in gezonde staat overgedragen aan een nieuw bestuur. Gedurende vijftien tot twintig jaar zetten zij zich met grote betrokkenheid, inzet en doorzettingsvermogen in voor de vereniging", schrijft de watersportvereniging. "Juist omdat deze mensen vaak bescheiden zijn en zelden op de voorgrond treden, verdienen zij erkenning. Jarenlang vormden zij de stille krachten binnen de havencommissie en het bestuur." Eerder werd Henk Hafka al benoemd als eerste erelid voor zijn werk in de havencommissie. Ook speelde hij een rol in de ontwikkeling van de haven.

Kees Mars

Kees is jarenlang actief geweest binnen de havencommissie. De vereniging noemt hem "een stille kracht die het liefst op de achtergrond opereert". Hij helpt als klusser, technisch tekenaar en (winter)havenmeester en speelde een belangrijke rol bij het peilen ten behoeve van het baggeren.

Jan Waasdorp

Jan wordt door de vereniging "zonder twijfel de meest aanwezige persoon in de haven" genoemd. Hij heeft jarenlang een speedboot gehad en is bij de klusdagen altijd aanwezig om te helpen. Inmiddels heeft hij geen eigen boot meer, maar hij blijft zich nog altijd inzetten voor de vereniging.

Bettina van Drune

Als aftredend secretaris is Bettina jarenlang het gezicht van de vereniging geweest. Ze heeft tientallen jaren de volledige administratie bijgehouden. "Met grote nauwkeurigheid, betrokkenheid en continuïteit vormde zij een stabiele en betrouwbare steunpilaar binnen het bestuur."

Peter van Drune

Haar man Peter is altijd een onvermoeibare klusjesman geweest met enorme energie en inzet. Hij heeft veel klusdagen georganiseerd en wordt "van onschatbare waarde voor de vereniging" genoemd.

Met deze benoemingen wil Watersportvereniging Battenoord laten zien dat zij een actieve en betrokken vereniging is. "De vereniging kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, gedragen door een nieuwe generatie leden die samen voortbouwt op het stevige fundament dat door deze ereleden is gelegd."

Op de foto v.l.n.r.: Jan Waasdorp, Bettina en Peter van Drunen, Corrie en Kees Mars, Nel en Henk Hafka

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel