Patiënten vaker uit bed in Beweegziekenhuis





"Lig je in het ziekenhuis?" is meestal de vraag die je krijgt als je in het ziekenhuis bent opgenomen. Die uitdrukking is vaak letterlijk waar: patiënten liggen het grootste deel van de dag in bed, met negatieve gevolgen voor hun herstel. Dit wil het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis veranderen door bewegen een vaste plaats te geven in de zorg. Sinds de start van de Nationale Beweegweek op maandag 18 mei 2026 is het ziekenhuis daarom officieel een Beweegziekenhuis.

In een Beweegziekenhuis worden patiënten actief gestimuleerd om in beweging te blijven. Dit gebeurt altijd met gerichte oefeningen op een manier die past binnen hun mogelijkheden. “Het gaat daarbij niet om intensief trainen, maar om dagelijkse activiteiten die passen bij wat een patiënt nog wél kan”, legt orthopeed Aerts uit. Voorbeelden die worden genoemd, zijn het overdag dragen van gewone kleding in plaats van een pyjama, aan tafel eten of een stukje lopen. “Zelfs patiënten die bedlegerig zijn, kunnen vaak nog bewegen. Juist die kleine vormen van beweging kunnen al een groot verschil maken.” Ook kleine bewegingen, zoals rechtop zitten of de benen bewegen, helpen hierbij.

Tijdens een verblijf in het ziekenhuis liggen patiënten vaak lang stil, ook als dat niet nodig is. Hierdoor neemt spierkracht snel af, verslechtert de conditie en kan er een hogere kans zijn op complicaties, zoals longproblemen of trombose. Bij ouderen kan het zelfs leiden tot een afname van de zelfstandigheid. Als iemand een week in het ziekenhuis ligt, gaat ongeveer 1,5 kilo aan spieren verloren. Daar moet een gezond persoon zo'n zes maanden voor trainen. Door het verlies van spierkracht kan de patiënt na een opname mogelijk minder goed zelfstandig dagelijkse dingen doen, zoals zich aankleden of wassen. Dit kan betekenen dat er extra hulp nodig is of dat iemand zelfs niet meer in staat is om zelfstandig thuis te wonen.

Beweegwaaiers en infuuspalen

Aan het meer bewegen werkt het hele ziekenhuis mee: van artsen en verpleegkundigen tot fysiotherapeuten. Ook is het ziekenhuis zelf aangepast. Zo hangt er bij ieder bed een beweegwaaier met oefeningen, is er een looproute door het ziekenhuis en zijn er hulpmiddelen, zoals infuuspalen voor op een rollator.

Niet alleen de patiënten en het personeel houden zich hiermee bezig. Ook de naasten worden erbij betrokken. “Zij kunnen patiënten enorm helpen door samen een stukje te lopen of een kop koffie te drinken in het restaurant”, vertelt fysiotherapeut Van Belle. “Dat lijken kleine dingen, maar ze maken echt verschil.”

Ten slotte worden beweegvrijwilligers ingezet. “Niet iedere patiënt heeft familie of naasten die kunnen helpen. Daarom zetten we ook beweegvrijwilligers in die patiënten ondersteunen om meer in beweging te komen tijdens hun opname.”

Met deze aanpassingen en door bewegen een vaste plek te geven in de dagelijkse zorg wil het ziekenhuis bijdragen aan een beter herstel en het behoud van zelfstandigheid.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel