Meer dan dertig radiografische minitrucks te zien in Herkingen





Op zaterdag 13 juni 2026 komt RC Minitrucks Westland met hun minitrucks naar Herkingen. De vaste locatie in Den Bommel is dit jaar niet beschikbaar, waardoor wordt uitgeweken naar verenigingsgebouw Ons Huis. Meer dan dertig deelnemers laten daar met groot enthousiasme hun hobby en vrachtwagens zien.

De vereniging noemt zichzelf een "enthousiaste vriendengroep met een passie voor radiografisch bestuurde trucks in de schaal 1:14 en 1:16." Het is een vrij jonge club die in coronatijd is ontstaan, maar erg snel is gegroeid. “Het is begonnen als vriendengroep met een krijtbaantje in de garage bij een transportbedrijf. Nu is het een club met een eigen aanhanger voor een baan die inmiddels 150 m2 is en de rijderslijst elke maand weer zo gevuld heeft”, vertelt Chris Bodaan van de vereniging.

Ze rijden elke maand in het Westland, geven regelmatig demonstraties en zijn twee keer per jaar ook op Goeree-Overflakkee te bewonderen wanneer er ook gastrijders uit Zeeuws-Vlaanderen komen rijden. Hij woont zelf in Den Bommel, maar tijdens een rijdag komen mensen uit verschillende hoeken van het land. “Deze rijdag hebben we mensen vanuit de Hoeksche Waard, de regio Amsterdam en zelfs iemand uit Gelderland. Hij heeft speciaal een b&b op het eiland geboekt om erbij te zijn.”

Vrachtwagengek

Een rijdag begint officieel om 10:00 uur, maar volgens Chris is er daarvoor ook al aanloop. “Vaak komen rijders al wat vroeger om te helpen of gewoon gezellig voor een praatje”, vertelt hij. Meestal wordt de baan al op vrijdagavond opgebouwd, maar als dat niet mogelijk is, moet het ’s ochtends nog gebeuren. “Het is gewoon een gezellig samenzijn van hobbyisten die met hun auto rondjes rijden over de baan”, vat Chris het helder samen. “De meesten zijn of waren wel werkzaam in het transport en zijn vrachtwagengek. Het is ook niet alleen het rijden met deze auto’s, maar bijna iedereen bouwt zijn auto zelf op. Je begint met een bouwpakket en past dat aan naar je eigen smaak.”

Toeschouwers zijn meer dan welkom om te komen kijken tijdens de dag en de minitrucks te bewonderen. Bij de maandelijkse bijeenkomsten in het Westland zien ze ook vaste bezoekers die elke keer langskomen voor “een bakkie en een praatje.” Chris denkt dat vooral de gezelligheid onder elkaar ervoor zorgt dat de club zo druk wordt bezocht. “Ik denk dat het mooiste compliment kwam van een van onze rijders. Hij vertelde dat hij al bij veel clubs had gereden, maar dit was de eerste waar hij eigenlijk zonder auto een hele gezellige dag had gehad. Ik geloof dat er geen betere beschrijving kan zijn van onze club”, vertelt hij trots.

“Er is ook veel bereidheid om elkaar te helpen als zich een probleem voordoet. Je zal op de rijdag ook zien dat als iemand een probleem heeft met zijn auto of afstandsbediening, er al snel mensen bij staan om hem te helpen. Ik weet dat dit lang niet overal zo is.”

De rijdag in Herkingen is gratis toegankelijk en duurt van 10:00 tot 16:00 uur.

